В Сахалинской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным управления Роспотребнадзора по Сахалинской области сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как неблагополучная. При этом медики предупреждают, что грипп опасен именно своими осложнениями на здоровье человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Зарегистрированный в регионе вирус гриппа А (H3N2) характеризуется быстрым и резким развитием инфекции, которая длится долго и часто требует симптоматического лечения. Инфекция поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая воспалительные процессы. При этом опасен не сколько сам грипп, сколько его последствия. Среди осложнений гриппа наиболее часто фиксируются синуситы, отиты, бронхиты, пневмонии. Грипп влияет на все жизненно важные системы организма. Часто после эпидемии гриппа медики отмечают рост сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов с летальным исходом. Единственный эффективный способ защиты от гриппа - профилактическая прививка.

Эпидемию гриппа группы А и В в этом году медики прогнозируют с большой вероятностью. Штаммы именно этих вирусов входят в состав вакцины от гриппа этого года. Для формирования иммунитета после вакцинации организму требуется 2-4 недели.

В группе риска осложнений после гриппа - дети, особенно тяжело вирус переносят малыши до 3-х лет. Также риску заразиться подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, лица старше 60 лет.

К прохождению вакцинации специалисты привлекают и беременных - в этот период женщина становится восприимчива к любым инфекциям, болезни часто протекают в тяжелой форме. Сейчас вакцинация от гриппа не противопоказана на любых сроках беременности.

Отметим, прививочная кампания против гриппа в областном центре продолжается, вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС. Предварительно медицинский работник проводит осмотр пациента. Прививка проводится при отсутствии противопоказаний и каких-либо симптомов недомогания.

- Для удобства больших трудовых коллективов мы проводим выездную вакцинацию на предприятиях. Администрация города тесно сотрудничает с учреждениями здравоохранения областного центра, и при наличии коллективной заявки, мы можем организовать выезд медицинских работников, чтобы горожане могли защитить свой иммунитет без отрыва от производства. Вакцинация - это естественный и современный способ заботы о себе, - отметила директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.

Заявки на проведение коллективной вакцинации от работодателей города принимаются по телефонам департамента социальной политики: 312-710, 300-596.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях по месту жительства. Процедура вместе предварительным осмотром врача займет порядка 15 минут. Для удобства граждан организована работа мобильных пунктов:

- на площади Победы с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, по выходным - с 10.00 до 16.00;

- в ТДЦ "Столица" (Комсомольская, 259В) по субботам и воскресеньям с 11.00 до 17.00;

- в ТРК "МегаБерезка" (Сахалинская, 89, кулинарный парк, 4 этаж) каждый четверг с 13.00 до 16.00;

- в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (Хабаровская, 78) с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.30.