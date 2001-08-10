Тихоокеанское
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09:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Житель Санкт-Петербурга проехал через всю Россию на трискутере

Житель Санкт-Петербурга проехал через всю Россию на трискутере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 69 дней житель Санкт Петербурга, управляя трискутером, добрался до дальневосточной столицы. Всего путешественник преодолел 9667 километров в таком формате, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал nnvtg.

На протяжении 69 дней мужчина объезжал всю страну со скоростью 45-50 километров в час.

«Владивосток однозначно не похож ни на один город России. Я считаю, что это прям российский Гонконг. Если во Владивосток повтыкать небоскребов, то не отличишь», - отметил он.

Кстати говоря, о вечных пробках, на трискутере с ними не возникло особо проблем, так как было легко их объехать.

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