Житель Санкт-Петербурга проехал через всю Россию на трискутере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 69 дней житель Санкт Петербурга, управляя трискутером, добрался до дальневосточной столицы. Всего путешественник преодолел 9667 километров в таком формате, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал nnvtg.

На протяжении 69 дней мужчина объезжал всю страну со скоростью 45-50 километров в час.

«Владивосток однозначно не похож ни на один город России. Я считаю, что это прям российский Гонконг. Если во Владивосток повтыкать небоскребов, то не отличишь», - отметил он.

Кстати говоря, о вечных пробках, на трискутере с ними не возникло особо проблем, так как было легко их объехать.