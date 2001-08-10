Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2023
Сейчас 20:01
97,35|102,75|66,91
19 октября в департаменте продресурсов администрации Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
08:50, | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области до 350 тысяч рублей увеличилась выплата по социальному контракту

В Сахалинской области до 350 тысяч рублей увеличилась выплата по социальному контракту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области утвердило новый размер выплаты. Теперь на развитие предпринимательской деятельности можно получить до 350 тыс. руб. Контракт заключается на период от 3 месяцев до 12 месяцев. Также средства по соцконтракту можно направить на поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства. Выплата предоставляется ежемесячно или единовременно в зависимости от мероприятий социальной адаптации, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве соцзащиты.

Самые популярные направления для своего бизнеса, в основном, это парикмахерские и маникюрные услуги, грузоперевозки, кондитерское дело. Но любители живописи вкладывают средства соцконтракта, в том числе, и на развитие тату-салона. Так поступил сахалинец Иван Топорков, а позже и его знакомый воспользовался поддержкой государства на развитие своей студии.

- О соцконтракте узнал от своей знакомой, которая тоже им воспользовалась. Я отдал документы, не надеясь ни на что. Думал, что для развития своего дела в тату не выделяют помощь. Сначала отнесся скептически, но потом мне перезвонили из соцзащиты и спросили, где недостающая справка. Выплату получил быстро, через две недели. Потратил на мебель и расходники для своей студии, - поделился Иван.

Средства, полученные в рамках социального контракта должны быть направлены на мероприятия, которые помогут сахалинцам самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации. В каждом районе островного региона есть примеры, когда социальная помощь позволила гражданам выйти из числа малоимущих.

- В этом году увеличился размер выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности до 350 тыс. руб. Главная цель соцконтракта – создать для семьи или гражданина условия по выходу из бедности. На его заключение могут рассчитывать сахалинцы и курильчане, чей доход ниже прожиточного минимума. В каждом конкретном случае разрабатывается индивидуальная программа мероприятий социальной адаптации. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что малый бизнес без всякого сомнения должен получать всю имеющуюся поддержку, и эти инструменты поддержки надо совершенствовать, - прокомментировала заместитель руководителя Центра социальной поддержки Наталья Терехова.

В Сахалинской области эта мера поддержки реализуется с 2014 года. За 2022 год заключено 873 контракта на сумму 140,2 млн рублей. В текущем году островитяне уже заключили 585 социальных контракта на сумму почти 130 млн. руб.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?