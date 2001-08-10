Ученики Восточной гимназии передали маскировочную сеть и открытки бойцам СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй год учащиеся и педагоги принимают участие в проекте «Сопричастность». Они плетут маскировочные сети, собирают и передают посылки, письма и открытки бойцам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В создании маскировочных сетей участвуют ребята начиная с 1-го класса.

- Мы регулярно с родителями, ребятами собираем посылки и приносим сети в штаб общественной поддержки, откуда их отправляют в зону СВО. В этот раз дети охотно нарисовали открытки. Важно, что дети сами проявляют инициативу, у многих близкие участвуют в спецоперации. То, что мы делам - небольшой, но такой важный вклад, чтобы победа была за нами, - поделился советник директора по воспитанию Восточной гимназии Иван Кузнецов.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован губернатором Валерием Лимаренко.

Присоединиться к проекту могут неравнодушные горожане, общественные организации, трудовые коллективы. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01, ежедневно с 09.00 до 19.00.