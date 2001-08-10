Юных сахалинцев наградили за конкурс рисунков на экологическую тематику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор наградил победителей конкурса рисунков "Раздельный сбор отходов: забота об окружающей природе со школьной скамьи". Церемония награждения состоялась в АО "Управление по обращению с отходами". Главной целью конкурса было повысить осведомленность о важности раздельного сбора отходов среди детей, рассказали ТИА "Острова" в управлении.

- Чтобы подготовить рисунок, предварительно ребятам необходимо было изучить тему: куда нести определённый вид отходов, какие можно перерабатывать, как они влияют на окружающую среду. Такой опыт участия в нашем конкурсе может стать импульсом для изменения повседневных привычек у школьников и их семей, - подчеркнул заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.

Конкурс проводился с 4 сентября по 4 октября среди школьников Южно-Сахалинска от 7 до 12 лет. Всего на суд жюри отправили более 30 художественных работ. Членам комиссии выбор сделать было непросто, так как каждый детский рисунок уникален и наполнен своим содержанием.

- Вообще не ожидал, что мой рисунок войдёт в число лучших работ. Когда готовил его, я забыл, что он отправится на конкурс. Рисовал просто в удовольствие, так как всегда любил это занятие, - поделился ученик 4 "Б" класса школы №32 Егор Степчук, занявший второе место.

По итогам конкурсного отбора победителями стали 6 школьников в двух возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет. Комиссия также определила одного лауреата творческого состязания.

На церемонии награждения детям вручили дипломы и памятные подарки.

Благодарим всех ребят, принявших участие в конкурсе! Выражаем особенную признательность педагогам и родителям школьников, предоставившим работы детей.