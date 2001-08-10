Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
Сейчас 13:45
97,29|102,52|66,91
В Поронайске выбран "Подъезд образцового содержания" по итогам сентября
10:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Юных сахалинцев наградили за конкурс рисунков на экологическую тематику

Юных сахалинцев наградили за конкурс рисунков на экологическую тематику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор наградил победителей конкурса рисунков "Раздельный сбор отходов: забота об окружающей природе со школьной скамьи". Церемония награждения состоялась в АО "Управление по обращению с отходами". Главной целью конкурса было повысить осведомленность о важности раздельного сбора отходов среди детей, рассказали ТИА "Острова" в управлении.

- Чтобы подготовить рисунок, предварительно ребятам необходимо было изучить тему: куда нести определённый вид отходов, какие можно перерабатывать, как они влияют на окружающую среду. Такой опыт участия в нашем конкурсе может стать импульсом для изменения повседневных привычек у школьников и их семей, - подчеркнул заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.

Конкурс проводился с 4 сентября по 4 октября среди школьников Южно-Сахалинска от 7 до 12 лет. Всего на суд жюри отправили более 30 художественных работ. Членам комиссии выбор сделать было непросто, так как каждый детский рисунок уникален и наполнен своим содержанием.

- Вообще не ожидал, что мой рисунок войдёт в число лучших работ. Когда готовил его, я забыл, что он отправится на конкурс. Рисовал просто в удовольствие, так как всегда любил это занятие, - поделился ученик 4 "Б" класса школы №32 Егор Степчук, занявший второе место.

По итогам конкурсного отбора победителями стали 6 школьников в двух возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет. Комиссия также определила одного лауреата творческого состязания.

На церемонии награждения детям вручили дипломы и памятные подарки.

Благодарим всех ребят, принявших участие в конкурсе! Выражаем особенную признательность педагогам и родителям школьников, предоставившим работы детей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?