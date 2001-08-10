Стенд героям специальной военной операции открыли в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Лицее № 1 города Южно-Сахалинска прошло открытие "Стенда героя" имени участников специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба Росгвардии по Сахалинской области.
Один из героев - выпускник, пример мужества и отваги - сотрудник отряда мобильного особого назначения "Тайфун" Управления Росгвардии по Сахалинской области майор полиции Дмитрий Николаевич Полянский. Росгвардеец погиб 20 июля 2022 года при выполнении служебного долга. Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года награждён Орденом Мужества (посмертно).
В памятной церемонии приняли участие родственники, ученики, руководство и личный состав территориального управления Росгвардии. Участники почтили память защитников минутой молчания и вспомнили героев наших дней.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Стенд героям специальной военной операции открыли в Южно-Сахалинске
08:56 Сегодня Банк ВТБ: 70% клиентов совершают трансграничные переводы по номеру телефона
08:36 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет "Первый джазовый фестиваль в соборе"
09:26 Сегодня Пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, доставляют в больницы с помощью санавиации
15:02 10 Октября Перевод автомобилей и котельных на газ ускорили в Сахалинской области
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Выбор редакции
- 15:06 Вчера "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
- 10:42 Вчера У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
- 12:47 13 Октября Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
- 17:38 12 Октября В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?