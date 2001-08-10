Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
Сейчас 13:45
97,29|102,52|66,91
В Поронайске выбран "Подъезд образцового содержания" по итогам сентября
10:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Стенд героям специальной военной операции открыли в Южно-Сахалинске

Стенд героям специальной военной операции открыли в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Лицее № 1 города Южно-Сахалинска прошло открытие "Стенда героя" имени участников специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба Росгвардии по Сахалинской области.

Один из героев - выпускник, пример мужества и отваги - сотрудник отряда мобильного особого назначения "Тайфун" Управления Росгвардии по Сахалинской области майор полиции Дмитрий Николаевич Полянский. Росгвардеец погиб 20 июля 2022 года при выполнении служебного долга. Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года награждён Орденом Мужества (посмертно).

В памятной церемонии приняли участие родственники, ученики, руководство и личный состав территориального управления Росгвардии. Участники почтили память защитников минутой молчания и вспомнили героев наших дней.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?