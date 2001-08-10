Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
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В Поронайске выбран "Подъезд образцового содержания" по итогам сентября
10:02, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске выбран "Подъезд образцового содержания" по итогам сентября

В Поронайске выбран

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство голосов было отдано за подъезд по улице Октябрьская, 73. Голосование проходило в приложении "Острова.65". Подъезд-победитель в конце года примет участие в областном этапе конкурса.

Муниципальный этап конкурса продлится до ноября. В декабре победители выйдут на региональный этап конкурса. Они будут бороться в нескольких номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд", "Самый креативный подъезд".

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