За четыре года клиентами центра "Мой бизнес" на Сахалине стали более 10 тысяч островитян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главный бизнес-консультант области охватил своими услугами все 18 районов Сахалинской области. Здесь помогают самозанятым, начинающим и опытным предпринимателям, экспортёрам и фермерам.
- В этом году благодаря сотрудникам центра «Мой бизнес» я получил грант для молодых предпринимателей и открываю студию печати на одежде. Специалисты направили меня на обучение по курсу «Азбука предпринимателя», где рассказали, как открыть своё дело, на что стоит обратить внимание, а также об актуальных изменениях в законодательстве. Здесь мне помогли с оформлением заявки и подачей документов. Сопровождали и консультировали на всех этапах, – рассказал Владимир Майничев, предприниматель из областного центра.
Сегодня центр «Мой бизнес» объединил в себе разные направления поддержки: бесплатное обучение, участие в выставках и ярмарках. Предпринимателям также доступны займы по льготным ставкам – от 4% годовых. Поддержка охватывает самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей. С начала года бизнес получил 150 займов на сумму 318 млн рублей. Востребована также гарантийная поддержка – в 2023 году предоставили 144 поручительства на сумму свыше 800 млн. рублей.
Благодаря такому льготному кредиту владелица нового глэмпинга в Корсаковском районе Анна Бухольцева оборудовала современную кухню, а компании по производству полуфабрикатов с многолетней историей «Сахалинский бекон» заём помог покрыть затраты на корм для сельскохозяйственных животных и заменить оборудование для механизации процессов.
Относительно крупным инвестиционным проектам в центре «Мой бизнес» помогают возмещать часть расходов на реализацию: присоединение к инженерным сетям или приобретение дорогостоящего оборудования. В текущем году на эти цели уже выплачено 275,5 млн рублей. Инвестиционные проекты охватили отрасли рыбной промышленности, добычи полезных ископаемых, транспорт, туризм, гостиничный бизнес. К примеру, около 3,7 млн рублей возместили владельцу загородного гостиничного комплекса «Паллада».
Более 1200 консультаций по вопросам открытия и ведения дела на селе с начала года получили сахалинцы в региональном Центре развития сельхозкооперации, который входит в структуру центра «Мой бизнес». Здесь же будущим и действующим фермерам помогли составить бизнес-планы для получения финансовой поддержки от министерства сельского хозяйства и торговли области.
Также благодаря Центру в этом году в регионе появился 1 новый кооператив, ещё 2 запустили процесс регистрации.
Около 500 услуг в 2023-м сахалинцам оказали в бизнес-инкубаторе. В это подразделение можно прийти на старте. Специалисты помогут составить финансовую модель, найти участок, спланировать стратегию продвижения проекта. Так, руководительницам салона красоты в Южно-Сахалинске оказывают содействие в организации онлайн-школы косметологии и массажа.
– Центр «Мой бизнес» помог встать на профессиональный путь. Подсказали с чего начать, направили на обучение и помогли оформить лицензию, – рассказала генеральный директор ООО «Нова-групп» Наталья Гордеева.
Ещё одно направление работы – повышение эффективности процессов благодаря внедрению бережливых техник на крупных предприятиях области. Этим занимаются эксперты регионального Центра компетенций. С начала года 9 компаний из приоритетных отраслей экономики вступили в национальный проект «Производительность труда» и приступили к работе по оптимизации. Обучение бережливым инструментам в том числе проходит на «Фабрике процессов». В этом году на площадке уже обучились 273 человека.
Центр «Мой бизнес» создан и работает в регионе с 2019 года благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ Владимир Путин. Обратиться за помощью можно по телефону 8 800 222 0123 или лично по адресу: ул. Емельянова, 6. Сайт центра: mybusiness65.ru.
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