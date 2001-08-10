Вячеслав Аленьков рассказал о будущем образовательной среды на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков поделился новостями о внедрении инноваций в сферу образования на островах. Так, проект «500 школьников» поможет старшеклассникам углубленно изучать точные науки. А для студентов построят современный кампус СахалинTech.
- Вячеслав Владимирович, этой осенью на Сахалине стартовала программа «500 школьников». Какая у нее основная цель и на кого она ориентирована?
- По инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и и. о. ректора Сахалинского государственного университета Александра Самардака у нас действительно стартовал образовательный проект «500 школьников». Основной его смысл состоит в том, что мы хотим ребятам привить желание изучать точные науки - физику, математику, химию, биологию, то есть те дисциплины, которые не всегда вызывают интерес. Нужно сделать так, чтобы это было интересно, чтобы занятия давали в игровой форме с помощью практических технологий в стенах Сахалинского госуниверситета.
Мы отремонтировали целый этаж в институте техносферной безопасности, оснастили его соответствующим оборудованием, и уже стартовал процесс освоения дисциплин. Уже больше 700 юных островитян изъявили желание участвовать в проекте, интерес к нему достаточно большой. Эта работа позволит нашим школьникам чуть позже, и поступить в лучшие вузы России, в том числе и в СахГУ, а впоследствии - получить работу в ведущих компаниях региона.
- Расскажите нам о новом образовательном модуле, который был запущен во всех школах Сахалинской области. В чем его сущность?
- У нас с начала 2023 года во всех общеобразовательных школах была запущена программа по изучению беспилотников. Сначала мы планировали это делать с 5 класса, сейчас утверждены программы со 2 по 11 классы. Мы не только учим школьников применять беспилотные летательные аппараты и летать на них, но и преподаем технологию: учим их собирать БПЛА своими руками. Специально разработали конструкторы, которые производятся на территории нашего острова. Мальчишки и девчонки могут заниматься не только сборкой, но и починкой, проектируют полетные задания, используют свои навыки, чтобы проанализировать все данные. В мае было отдельное мероприятие, которому мы уделили должное внимание: между собой на предмет практического применения дронов соревновались школы Сахалина.
Мы хотим, чтобы базовые знания по беспилотникам были у каждого ребенка, потому что без этого теперь никуда. Это техническое направление сейчас необходимо для военных и гражданских задач. Везде летают беспилотники - мы ищем свалки, смотрим за дорогами и так далее. Важно, что каждый ребенок будет получать сертификат оператора беспилотника, что также повысит его компетенцию на рынке труда.
- Расскажите, пожалуйста, про кампус мирового уровня СахалинTech. На каком этапе сейчас строительство и что мы получим после его ввода?
- Мы сейчас активно занимаемся преобразованием университета и по поручению президента России Владимира Путина, при поддержке губернатора Валерия Лимаренко сейчас идет процесс перезагрузки инфраструктуры вуза. Для этого мы возводим кампус на пересечении улицы Комсомольской и Коммунистического проспекта - там появятся новые корпуса. А на проспекте Победы, на месте старых студенческих общежитий, мы строим студенческий городок на 1 500 мест. У СахГУ появится новое современное пространство, где можно будет учиться. Важно, что в кампусе будет взаимодействие между наукой, образованием и бизнесом, ребята будут сразу вовлекаться в процесс работы с нашими индустриальными партнерами. В августе 2023 года стартовало строительство учебных корпусов кампуса, чуть позже начали делать и студенческий городок. Все идет по графику, закончены подготовительные работы, продолжается обустройство котлована.
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