Во Владивостоке таксист заставил пассажирку сидеть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Telegram-канале revizor_vdk25 жительница Владивостока пожаловалась на произошедший инцидент в автомобиле такси, сообщает РИА VladNews.

"С такой ситуацией сталкиваюсь впервые, сказать, что я в шоке, - ничего не сказать: еще мне таксист не говорил, как мне нужно сидеть", - заявила в сети гражданка.

По словам пассажирки, в машину она села на заднее сиденье, а переднее при этом было сильно задвинуто вперед. Чтобы сидеть было удобнее, закинула ногу на ногу, за что получила замечание от водителя: таксист потребовал сесть ровно, чтобы ничего не испачкать.

Когда женщина отказалась садиться "нормально", водитель продолжил настаивать на своем. Заявил, что сидеть, как хочет, она может в своем автомобиле, а тут все должно быть так, как он скажет.

Свою жалобу пассажирка закончила словами о том, что, вызывая такси, ожидаешь адекватного оказания услуги. А в итоге "сидишь и боишься этих неадекватов".