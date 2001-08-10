Во Владивостоке таксист заставил пассажирку сидеть "правильно"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Telegram-канале revizor_vdk25 жительница Владивостока пожаловалась на произошедший инцидент в автомобиле такси, сообщает РИА VladNews.
"С такой ситуацией сталкиваюсь впервые, сказать, что я в шоке, - ничего не сказать: еще мне таксист не говорил, как мне нужно сидеть", - заявила в сети гражданка.
По словам пассажирки, в машину она села на заднее сиденье, а переднее при этом было сильно задвинуто вперед. Чтобы сидеть было удобнее, закинула ногу на ногу, за что получила замечание от водителя: таксист потребовал сесть ровно, чтобы ничего не испачкать.
Когда женщина отказалась садиться "нормально", водитель продолжил настаивать на своем. Заявил, что сидеть, как хочет, она может в своем автомобиле, а тут все должно быть так, как он скажет.
Свою жалобу пассажирка закончила словами о том, что, вызывая такси, ожидаешь адекватного оказания услуги. А в итоге "сидишь и боишься этих неадекватов".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:02 10 Октября Перевод автомобилей и котельных на газ ускорили в Сахалинской области
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Выбор редакции
- 15:06 Вчера "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
- 10:42 Вчера У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
- 12:47 13 Октября Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
- 17:38 12 Октября В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?