В Южно-Сахалинске подходит к завершению реконструкция трамплинного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реконструкция трамплинного комплекса "Высота" СШОР зимних видов спорта близится к своему завершению в областном центре. Подрядчик завершил работы на трамплинах К-20 и К-30 и на данный момент ведёт монтаж 10-метрового трамплина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Мы очень ждём завершения всех работ, особенно на трамплине К-10. Это очень важное спортивное сооружение для нас, ведь именно здесь делают свои первые прыжки наши самые юные спортсмены. А их у нас много. В нашей спортивной школе в Южно-Сахалинске прыжками на лыжах с трамплина занимаются 165 человек, а в нашем филиале в Углезаводске - 55. В подрядчике мы уверенны, так как 20-ти и 30-метровый трамплины после реконструкции функционируют уже два месяца и полностью соответствуют современным требованиям, - рассказал директор спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Вес готового 10-метрового трамплина составит 14 тонн - это зоны разгона и приземления. Конструкция уходит в землю на полтора метра, что делает её ещё надежней. Зимой обе зоны укатываются специальной машиной - ратраком. Он весит 12 тонн и этот вес трамплин должен выдерживать с огромным запасом.

- На сегодняшний день мы полностью закончили работы по водоотведению у трамплина К-10. Также завершается создание металлического каркаса, что является важным моментом. Предыдущий трамплин был деревянным, обслуживать его было проблематично и дорого. Здесь постоянно меняли гнилые доски, да и основание объекта уже начинало разваливаться. Сейчас цельнометаллическая конструкция будет прочной и долговечной. Работы планируем закончит в установленные сроки в середине ноября, - рассказал представитель компании "Техномонтаж" Александр Кирсанов.

Также компания, занимающаяся реконструкцией трамплинов, сделает подарок для спортивной школы. Специалисты построят специальную