На Сахалине и Курилах корабли будут резать мощнейшим лазером
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Разработки учёных Росатома помогают утилизировать фрагменты затонувших на Дальнем Востоке кораблей. Для этого будет использоваться уникальная установка - мобильный лазерный комплекс, сообщили в правительстве Сахалинской области, пишет astv.ru.
Мобильный лазерный комплекс - полностью отечественная разработка, созданная учеными Росатома в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ).
Оборудование, не имеющее аналогов в России, способно резать металлоконструкции толщиной до 260 мм на расстоянии до 100 метров.
Как рассказал замминистра транспорта Сахалинской области Максим Жоголев, в этом году в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" в регионе планируют поднять из моря и распилить 26 судов. 12 уже подняли со дна и утилизировали. План на следующий - ещё 26 судов.
- В целом судоподъём - это индивидуальное мероприятие, которое разрабатывается непосредственно под каждое судно в зависимости от его нахождения в воде, удаления от берега, залегания на глубине дна и состояния судна.
Мы сталкиваемся с тем, что при извлечении суда подрядчикам приходится углубляться в ил на глубину до 4-5 метров. Иногда при вытаскивании объектов металл полностью рассыпается.
Поэтому применяются различные технологии: копание экскаваторами, вытягивание лебёдками. В Корсакове мы впервые будем применять технологии по разрезанию железа специальным лазером. В гражданской эксплуатации такой опыт будет применяться впервые, - подчеркнул Максим Жоголев.
Замминистра отметил, что в программу изначально включили 52 объекта. Позже обнаружили ещё порядка 50 объектов.
- Сейчас рассматриваем целесообразность уборки тех или иных объектов: мешают ли они мореплаванию, работе оборудования, строительству, либо загрязняют окружающую среду. Соответственно, после того, как будет принято решение по тем иным объектам, мы будем дополнять федеральную программу, - сказал Максим Жоголев.
География выявленных судов расстилается на всю Сахалинскую область: все Курилы Хомский, Невельский, Корсаковский, Александровск-Сахалинский, Углегорский районы.
Инициированный президентом Владимиром Путиным федеральный проект "Генеральная уборка" направлен на решение многолетней проблемы ликвидации экологически опасных объектов на всей территории России. Его реализация позволит исключить негативное воздействие и обеспечить формирование комфортной, благоприятной и безопасной окружающей среды.
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