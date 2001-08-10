Бюджет Сахалинской области после корректировки будет социально ориентированным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной думе приняли поправки в региональный бюджет на текущий год. Дополнительно распределить удалось более 26,9 млрд рублей. Парламентарии единогласно решили направить средства на социальную сферу, медуницу, образование, переселение из ветхого и аварийного фонда и на другие важные для населения островов направления.
Социальная направленность
Внушительную часть дополнительно распределяемых средств направили на соцсферу. Также финансы выделены на нужды ЖКХ, среди которых капремонт домов и предотвращение аварий на объектах водо- и теплоснабжения.
Правительство региона большое внимание уделяет социальной поддержке населения, поэтому на это направление дополнительно выделили порядка 2,6 млрд рублей. При этом 930 млн из них — средства на выплаты нуждающимся гражданам, среди которых инвалиды и ветераны боевых действий.
По мнению политтехнолога Константина Труфанова, губернатор Валерий Лимаренко четко обозначил приоритеты своей работы в регионе, основным из которых является социальное направление. Ежегодно расходы на поддержку населения растут, как и количество госпрограмм в этой сфере.
Также дополнительные средства направят на Центр ядерной медицины на базе онкологического диспансера. Это позволит пациентам сдавать все необходимые анализы в регионе без необходимости поездок на материк.
Депутат Владимир Розумейко уверен, что закупка оборудования, ремонт медучреждений и другие принятые меры сделают медицину в регионе более доступной и качественной.
Кроме того, дополнительные средства направят на ремонт детских площадок, подъездов и компенсацию расходов за услуги ЖКХ. Все социальные обязательства перед населением будут выполнены.
Поддержка районов
Без внимания не останутся и муниципальные образования области. На них дополнительно выделят 7,5 млрд рублей. Деньги потратят на решение накопившихся проблем.
Например, в Корсакове появившиеся средства направят на ремонт фасада поликлиники, реконструкцию местного ДК и содержание дороги к мысу Птичьему. Среди планов — газификация, переселение из аварийного фонда и многое другое.
А в Курильске средства потратят на компенсацию затрат населения на доставку топлива, субсидирование авиабилетов и реконструкцию дорог.
В Северо-Курильске деньги пойдут на обслуживание граждан морским транспортом, а также строительство нового жилья.
В Охе часть дополнительно выделенных средств пойдет на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, среди которого ангиограф, С-дуга и др.
Тымовское займется ремонтом школ и улучшением качества коммунальных услуг.
По словам председателя обдДумы Елены Касьяновой, экономика всей страны и региона в частности уверенно справляется с санкционным давлением и идет в рост.
Ещё одно изменение в бюджете - увеличение расходов адресной инвестиционной программы на 4,3 млрд рублей. Средства пойдут на строительство новой ВВП и новой дороги между ключевыми трассами в регионе.
Политконсультант Даниил Ермилов отметил, что немногие регионы позволяют себе увеличение бюджета. Это результат грамотной работы правительства.
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