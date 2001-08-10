"Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре подвели итоги этапа муниципального конкурса "Подъезд образцового содержания". Лучшим в номинации "Самый креативный подъезд" по итогам сентября горожане выбрали подъезд дома № 3 по ул. Украинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Из четырех претендентов, представленных на онлайн-голосовании, более 45% голосов пользователи приложения "Острова.65" отдали за подъезд №3 многоквартирного дома по ул. Украинской, 3.

Муниципальный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" продлится до ноября 2023 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд". В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.

Работа по ремонту подъездов МКД в областном центре ведется в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко "Забота.Защита.Уважение" и находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

В 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов.