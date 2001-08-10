Первый агрофестиваль "Своё Родное Островное" прошел на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 300 сельхозпроизводителей и тысячи покупателей приняли участие в агрофестивале "Своё Родное Островное-2023", который впервые прошел на Сахалине. За два дня на площадке у Дома торговли в областном центре реализовали десятки тонн различных продуктов, произведенных в островном регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На фестивале представили самый широкий ассортимент продукции - молоко, сыры, мясо, картофель, овощи, кондитерские и мучные изделия, свежую и копчёную рыбу, плодово-ягодные и декоративные культуры, изделия ремесленников и многое другое. За два дня реализовано 37,5 тонн картофеля, более 7 тонн овощей "борщевого набора", 5,5 тонн молочной продукции, почти 5 тонн мясных деликатесов, более 2 тонн мяса и многое другое.
- Я ежегодно посещаю сельскохозяйственную ярмарку, в основном покупаю продукты, но сегодня купила еще саженцы малины и смородины, давно хотела посадить у себя на участке. Еще успела проконсультироваться, как правильно высаживать и ухаживать. Очень довольна, особенно приятно, что масштаб события ежегодно увеличивается и местных товаров у нас все больше, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Светлана Ковалевская.
Нововведение этого года - деловая зона, где каждый желающий мог проконсультироваться у специалистов Агрохимической службы по сохранению и улучшению плодородия почв, у специалистов Россельхозцентра - о том, как защитить свои посадки от сорняков, болезней и вредителей, у работников СахНИИСХ - о тонкостях технологии возделывания сельскохозяйственных культур и по другим вопросам. Также были проведены торговые сессии, в рамках которых сельхозпроизводители заключили больше двух десятков соглашений с предприятиями розничной торговой сети на реализацию своей продукции.
- Сельское хозяйство островов развивается высокими темпами. Ежегодный прирост сельскохозяйственной продукции в регионе составляет по различным группам наименований от 10 до 20 процентов. Создаются новые производства, например, относительно недавно в регионе начали производить широкую линейку сыров. Агропромышленный комплекс дает островам высокую самообеспеченность продовольствием. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов и оказываемой государственной поддержке Сахалинская область имеет одни из лучших показателей среди дальневосточных регионов, - отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. - Безусловно, обеспечение продовольственной безопасности - один из приоритетов в работе региональных властей. Будем вводить в сельскохозяйственный оборот новые земли, для этого разработана программа мелиорации, на ее реализацию только в этом году выделено 300 млн рублей.
Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка не случайно трансформировалась в более масштабный формат - агрофестиваль. В этом году в нем приняли участие более 300 представителей отрасли из 11 районов.
- Это сельскохозяйственные предприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и рыбной промышленности. Особенно радует, что с каждым годом количество участников растет, расширяется их география, сегодня у нас здесь представлены производители и с Курильских островов. Продолжим оказывать поддержку производителям, чтобы у сахалинцев и курильчан было больше возможностей приобрести местную качественную продукцию, - прокомментировала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.
На фестивале провели различные мастер-классы и конкурсы - по приготовлению, росписи по дереву, работе на ткацком станке и другие. Особого внимания посетителей заслужил конкурс "ВкусноСало", где по итогам дегустации выбрали победителя. Посетителей угощали различными блюдами и разыгрывали ценные призы.
А среди участников агрофестиваля провели конкурс по 11 номинациям и одной специальной - "Красота родного края" среди муниципальных образований. Среди призеров: АО "Совхоз "Тепличный", АО "Совхоз Южно-Сахалинский", ООО ТФ "Сахалинский бекон-2", ООО "САКО+", Холмский, Невельский и Корсаковский районы, ЛПХ Павлова А.Г. и другие.
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