Искусственный интеллект помогает оплачивать счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Теперь оплачивать счета можно по фотографии без QR-кода и без ввода реквизитов. Искусственный интеллект распознает их на изображении самостоятельно. Технологию разработала российская научная компания Smart Engines.
Пользователи мобильного приложения ВТБ Онлайн смогут совершить платеж по фотографии любой квитанции по реквизитам физлиц, счету или чеку другого банка, а также по платежному поручению, даже если на них нет QR-кода. Для этого необходимо сфотографировать реквизиты или выбрать изображение из галереи телефона. Также это может быть сохраненный скриншот экрана. Для распознавания текста применяется OCR-технология компании Smart Engines, которая работает даже на обычном смартфоне. Она менее чем за секунду находит и распознает платежные реквизиты на изображении. По ИНН и КПП находится получатель платежа, а по БИК и номеру счета - банковская информация. Далее происходит проверка правильности заполнения реквизитов, и после этого клиент может совершить платеж. Весь процесс от распознавания до оплаты занимает всего 3 секунды.
"Ежемесячно около 2 млн пользователей мобильного приложения и веб-версии ВТБ Онлайн успешно оплачивают счета, сканируя QR-код. Нередко на них есть только реквизиты. Для платежа по таким квитанциям или счетам клиентам приходилось вручную вводить до 50 цифр. Нам хотелось упростить этот процесс и сделать платежи по реквизитам такими же быстрыми и удобными, как оплата по QR-коду. Наш партнер - компания Smart Engines - разработала технологию, где искусственный интеллект помогает клиентам вводить платежные реквизиты, при этом распознавание цифр происходит мгновенно. Теперь наши клиенты смогут оплачивать любые документы по фотографии за несколько секунд и не вносить вручную реквизиты", - отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.
С середины 2022 года банк использует российское решение компании Smart Engines по распознаванию QR-кодов, банковских карт и номеров телефонов. Клиенты используют его для совершения платежей и переводов в ВТБ Онлайн.
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