Южносахалинцев приглашают принять участие в проекте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект призван увековечить подвиг защитников города и тружеников тыла. Организатором выступает Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках проекта проводятся Всероссийский конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» и Всероссийский конкурс народных сценариев, посвященный 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы» бессмертен» позволит детям и подросткам от 10 до 18 лет поделиться своим творчеством, посвященным блокадному Ленинграду, а также рассказать истории родных и близких, чей жизненный путь был связан с осажденным городом. Молодежь сможет проявить таланты в формате видеороликов и видеозаписей выразительного чтения стихов, прозы известных авторов или авторских сочинений, а также эссе о героях и защитниках Ленинграда. Кроме того, принимаются рисунки, открытки и плакаты на тему «Блокадный Ленинград», в том числе плакаты с названием «От героев-защитников Ленинграда - к героям защитникам Донбасса». Заявки на участие принимаются до 8 ноября.

Всероссийский конкурс народных сценариев проводится для граждан старше 18 лет и позволит поделиться видением о минувших событиях и создать образовательный контент. Участникам предлагается написать сценарий (пьесу), лучший из них будет поставлен известным театральным режиссером с участием молодых актеров, учеников и выпускников творческих вузов. Также принимаются сценарии для проведения школьного урока, посвященного блокадному Ленинграду. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 20 октября.

Информация о конкурсах размещена на портале проекта, прямой переход доступен на сайте. Заявки подаются в электронном виде.

Итоги проекта будут подведены на форуме патриотических инициатив «Молчаливый подвиг блокадного Ленинграда», приуроченном к 80-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, который пройдет в Санкт-Петербурге.