Сахалинский транспортный прокурор встретится с жителями Южно-Курильска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским транспортным прокурором Лосевым Дмитрием Сергеевичем 20.10.2023 в пгт. Южно-Курильске организован прием граждан по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере и по другим вопросам, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.
Прием состоится 20.10.2023 с 12-00 до 14-00 в здании прокуратуры Южно-Курильского района по адресу: пгт. Южно-Курильск, ул. Строителей, 2.
Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 433-225 помощник Сахалинского транспортного прокурора Собянина Инна Сергеевна, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Односторонцев Р.В.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
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