Сахалинский транспортный прокурор встретится с жителями Южно-Курильска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским транспортным прокурором Лосевым Дмитрием Сергеевичем 20.10.2023 в пгт. Южно-Курильске организован прием граждан по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере и по другим вопросам, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Прием состоится 20.10.2023 с 12-00 до 14-00 в здании прокуратуры Южно-Курильского района по адресу: пгт. Южно-Курильск, ул. Строителей, 2.

Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 433-225 помощник Сахалинского транспортного прокурора Собянина Инна Сергеевна, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Односторонцев Р.В.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).