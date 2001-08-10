В Южно-Сахалинске росгвардейцы провели акцию для школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Боевая пара, камуфляж, тактическое цевьё, пистолетная рукоятка, шлем и средства связи - все это смогли увидеть, а местами и примерить школьники средней школы № 2 из города Долинска на экскурсии в боевом подразделении специального отряда быстрого реагирования «Редут» Управления Росгвардии по Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба Росгвардии по Сахалинской области.

Суровые бойцы спецназа встретили ребят улыбками и тактическими заданиями. Гости прошли интеллектуальное состязание, спортивное ориентирование и познакомились с работой кинолога. Кинолог рассказал о правилах антитеррористической безопасности, напомнил правила поведения при обнаружении подозрительных предметов и ответил на вопросы школьников. Также росгвардейцы показали участникам акции «Безопасный мир» музей отряда. Офицеры рассказали о том, как создавалось спецподразделение, какие задачи сейчас выполняют и представили экспонаты выставки «Судьба и долг сахалинского спецназа».

«Я увидела в музее свечу для окопа. Мы с моей мамой и ее подругами делали такие свечи для наших защитников. Я сама наклеивала на баночки эти бумажные послания. Сегодня дома расскажу родителям, что видела свечу в музее», - делится впечатлениями школьница. В завершении встречи ребята поделились своими впечатлениями и подарили росгвардейцам открытки и стихи о службе.

В Сахалинской области специальный отряд быстрого реагирования «Редут» по праву заслуживает звания элиты сахалинской Росгвардии. В 2023 году подразделение отметило 30-летний юбилей. Ко дню образования спецназовцы организовали свой собственный музей и открыли первую экспозицию «Судьба и долг сахалинского спецназа «Редут»». Командир отряда полковник полиции Максим Малышев уделяет большое внимание направлению патриотической работы с молодежью. Для школьников и студентов росгвардейцы проводят экскурсии, встречи, форумы и спортивные праздники, где подрастающее поколение знакомится со службой защитников.