Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2023
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10:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Островитянам расскажут о сахалинской рыбалке в XIX веке

Островитянам расскажут о сахалинской рыбалке в XIX веке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча в рамках проекта «Народный сахалинский гид» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 19 октября. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертом выступит историк, краевед, руководитель научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Самарин. Он прочитает лекцию «Сахалинские рыбалки XIX века. Опыт исторической реконструкции».

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Дополнительная информация телефону +7(4242) 45-25-54.

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