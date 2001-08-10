Ученый объяснил, почему Ключевской вулкан пускает в небо дым кольцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевская Сопка. В ночное время в парогазовом шлейфе ученые заметили кольцо и попытались объяснить природу этого явления, сообщает ТК "41 Регион".

"Такие кольца могут выпускать умелые курильщики. Впервые наблюдение парогазовых колец было документально зафиксировано на вулканах Этна и Везувий в 1724 и 1755 годах. Не каждый вулкан обладает такими способностями", - уточнил в своем телеграм-канале ученый-вулканолог Дмитрий Мельников.

Ссылаясь на свежую статью в журнале Nature, специалист сообщил, что для формирования вулканических вихревых колец должны сложиться вместе несколько факторов.

"Необходимо сочетание быстрого газовыделения из газовых пузырей в верхней части магматического канала и правильности формы жерла", - добавил ученый-вулканолог.