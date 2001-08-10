Рысь забрела в один из районов Петропавловска-Камчатского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сидящую на дереве рысь обнаружила жительница краевой столицы. Женщина обратилась в полицию. Прибывшие на место специалисты сняли животное и вывезли его в лес, передаёт ИА «Кам 24».

Операция по спасению рыси разворачивалась в субботу днём у дома № 5 по улице улице Кутузова. В ней принимали участие охотоведы, сотрудники минприроды, горадминистации и компании «Доброе сердце». Тем, как разворачивались события, в своём телеграм-канале поделился общественный инспектор, охотовед Владимир Шаблий.

Сначала с помощью так называемого «летающего шприца» рысь усыпили, а после того, как она оказалась на земле, завернули в одеяло и вывезли за пределы города.

Затем участники операции дождались, когда животное придёт в себя, и убедившись, что инъекция не повредила его состоянию, дали ему уйти в лес.