На Сахалине к обучению приступили студенты базовой кафедры Тихоокеанского медуниверситета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение семестра шестикурсники Тихоокеанского государственного медицинского университета будут проходить обучение на базе Сахалинской областной клинической больницы. В регионе они пройдут полный цикл лекций и практической работы в соответствии с учебным планом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Такой формат обучения является уникальным для России - с 2016 года студенты 5 и 6 курсов приезжают из Владивостока на Сахалин, чтобы пройти обучение на базе островных медучреждений и решить вопросы будущего трудоустройства. Как правило, в составе делегации - островные жители, которые планируют вернуться домой после обучения. Большая часть из них поступила в вуз по целевому направлению и уже точно знает, в каком учреждении продолжит свой профессиональный путь.

Все лекции ведут преподаватели учебного заведения. Сейчас студенты проходят курс по травматологии. Один из преподавателей - директор института хирургии Тихоокеанского медицинского университета, профессор Евгений Костин.

- Студенты, которые попадают на удалённую кафедру, отличаются от остальных. Возможно, они больше заинтересованы в том, чтобы проявить и зарекомендовать себя. Или причина в том, что вся работа ведётся в маленькой группе. У них горят глаза, они стараются на практических занятиях и активно изучают теорию. Сейчас мы проходим открытые переломы, в том числе ранения и, хотя далеко не все здесь хотят связывать свою жизнь с хирургией, каждый с большим интересом ходит на занятия и читает всю литературу, - рассказал профессор.

В этом году студенческая делегация составляет 10 человек. Через год каждый из них сможет продолжить учёбу в выбранном направлении. Шестикурсник Денис Ким изначально хотел стать хирургом, после прохождения практики на 4 курсе уверенность в этом только укрепилась.

- По окончании университета я вернусь на Сахалин, мы заключили целевой договор с минздравом Сахалинской области. Я планирую быть травматологом, чтобы помогать людям возвращаться к привычному образу жизни, ставить их на ноги, - рассказал Денис Ким.

За прошедшие 7 лет обучение на базовой кафедре ТГМУ завершили больше 60 человек. Они стали дипломированными врачами, многие сейчас работают в областных медучреждениях. В островном регионе активно реализуется программа по привлечению квалифицированных кадров национального проекта "Здравоохранения", запущенного по поручению Президента Владимира Путина. Кроме привлечения дипломированных специалистов в Сахалинской области ведется работа с подрастающим поколением. В нескольких учебных заведениях открыты медицинские классы, старшеклассники не только углубленно изучают профильные

предметы, но и встречаются с врачами, посещают медицинские учреждения, осваивают приемы первой помощи.