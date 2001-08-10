С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Об этом заявили на брифинге в администрации Южно-Сахалинска. Вице-мэр Алексей Римша и директор Центра управления городской мобильностью Александр Попов рассказали журналистам о результатах внедрения выделенных полос для общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с 15 сентября в тестовом режиме на 4 улицах областного центра были организованы специальные полосы для пассажирского транспорта, которые работали в тестовом режиме. Новые «выделенки» показали результативность на двух улицах из четырех.

На брифинге журналистам представили данные мониторинга для каждой из тестовых выделенных полос:

- ул. Сахалинская (участок от ул. Амурской до ул. Дзержинского) по южной стороне, маршруты № 1, 4, 7ч, 20, 28ч, 34, 63, 189 - совершают за день 290 рейсов, перевозят в среднем 25000 пассажиров. Трафик до и после введения выделенной полосы не изменился — в среднем 594 автомобиля в час. При этом время прохождения участка для автобусов сократилось с 3 до 1 минуты.

- пр. Победы (участок от ул. Чехова до пр. Мира), южная сторона, маршруты № 7пр, 10, 12, 21, 81, 177, 250 - 232 рейса в день, пассажиропоток 18800 человек, трафик участка снизился незначительно - в среднем с 608 до 603 автомобилей в час. Значительно сократилось время прохождения участка для автобусов - с 5 до 2 минут.

- ул. Ленина (участок от ул. Фархутдинова до ул. Пуркаева) по восточной стороне, маршруты № 4, 5, 6, 8, 14, 15, 18 - 181 рейс, 13262 пассажира, трафик замедлился в среднем с 1302 до 894 автомобилей в час.

- ул. Горького (участок от пл. Победы до пл. Славы) по восточной стороне, маршруты № 7пр, 34, 2пр, 28пр - 279 рейсов, 12961 пассажир, трафик снизился в среднем с 1182 до 1020 автомобилей в час.

- На основании именно этих данных было принято решение о ликвидации двух выделенных полос на улицах Ленина и Горького, работающих в тестовом режиме. Проектные данные показывали другую картину, но они рассчитаны на идеальные городские условия, где нет ремонта дорог, который сейчас у нас ведется на ул. Ленина и путепроводе, на дисциплинированных водителей, которые не сидят в телефона на перекрестках и не паркуются под знаками, - рассказал вице-мэр Алексей Римша. - На ул. Сахалинской и пр. Победы выделенные полосы останутся на постоянной основе, там они показали свою эффективность для общественного транспорта и не повлияли на снижение общего трафика.

При этом в администрации подчеркнули, что новые выделенные полосы в Южно-Сахалинске будут появляться только в результате строительства новых дорог или расширения существующих. Пока же в существующих условиях от экспериментов муниципалитет отказывается.

Напомним, идею запуска выделенных полос для городских автобусов в областном центре начали реализовывать с 2020 года. Так «выделенки» появились на ул. Ленина на участке от Пуркаева до Емельянова, на ул. Сахалинской от Холмского шоссе до Вокзальной, на Холмском шоссе. На этих участках они показали свою эффективность и не сказались на общем трафике движения.