С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Об этом заявили на брифинге в администрации Южно-Сахалинска. Вице-мэр Алексей Римша и директор Центра управления городской мобильностью Александр Попов рассказали журналистам о результатах внедрения выделенных полос для общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, с 15 сентября в тестовом режиме на 4 улицах областного центра были организованы специальные полосы для пассажирского транспорта, которые работали в тестовом режиме. Новые «выделенки» показали результативность на двух улицах из четырех.
На брифинге журналистам представили данные мониторинга для каждой из тестовых выделенных полос:
- ул. Сахалинская (участок от ул. Амурской до ул. Дзержинского) по южной стороне, маршруты № 1, 4, 7ч, 20, 28ч, 34, 63, 189 - совершают за день 290 рейсов, перевозят в среднем 25000 пассажиров. Трафик до и после введения выделенной полосы не изменился — в среднем 594 автомобиля в час. При этом время прохождения участка для автобусов сократилось с 3 до 1 минуты.
- пр. Победы (участок от ул. Чехова до пр. Мира), южная сторона, маршруты № 7пр, 10, 12, 21, 81, 177, 250 - 232 рейса в день, пассажиропоток 18800 человек, трафик участка снизился незначительно - в среднем с 608 до 603 автомобилей в час. Значительно сократилось время прохождения участка для автобусов - с 5 до 2 минут.
- ул. Ленина (участок от ул. Фархутдинова до ул. Пуркаева) по восточной стороне, маршруты № 4, 5, 6, 8, 14, 15, 18 - 181 рейс, 13262 пассажира, трафик замедлился в среднем с 1302 до 894 автомобилей в час.
- ул. Горького (участок от пл. Победы до пл. Славы) по восточной стороне, маршруты № 7пр, 34, 2пр, 28пр - 279 рейсов, 12961 пассажир, трафик снизился в среднем с 1182 до 1020 автомобилей в час.
- На основании именно этих данных было принято решение о ликвидации двух выделенных полос на улицах Ленина и Горького, работающих в тестовом режиме. Проектные данные показывали другую картину, но они рассчитаны на идеальные городские условия, где нет ремонта дорог, который сейчас у нас ведется на ул. Ленина и путепроводе, на дисциплинированных водителей, которые не сидят в телефона на перекрестках и не паркуются под знаками, - рассказал вице-мэр Алексей Римша. - На ул. Сахалинской и пр. Победы выделенные полосы останутся на постоянной основе, там они показали свою эффективность для общественного транспорта и не повлияли на снижение общего трафика.
При этом в администрации подчеркнули, что новые выделенные полосы в Южно-Сахалинске будут появляться только в результате строительства новых дорог или расширения существующих. Пока же в существующих условиях от экспериментов муниципалитет отказывается.
Напомним, идею запуска выделенных полос для городских автобусов в областном центре начали реализовывать с 2020 года. Так «выделенки» появились на ул. Ленина на участке от Пуркаева до Емельянова, на ул. Сахалинской от Холмского шоссе до Вокзальной, на Холмском шоссе. На этих участках они показали свою эффективность и не сказались на общем трафике движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:51 Сегодня Мошеннические "колл-центры" стали использовать музыку из рекламы банков
09:14 Сегодня Сахалинские серебряные волонтеры спорта поделились опытом с коллегами из регионов
14:57 Сегодня С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
09:11 Сегодня Глухарь, гуляющий по городу, удивил жителя Петропавловска-Камчатского
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
- 15:36 6 Октября В Южно-Сахалинске определяют победителей конкурсе "Подъезд образцового содержания" в сентябре
09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:47 Сегодня Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
- 17:38 Вчера В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
- 10:05 11 Октября Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года
- 15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?