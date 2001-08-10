Итоги девятимесячной работы правительства подвели в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В стенах областного правительства состоялось расширенное заседание, в ходе которого органы исполнительной власти отчитались о своей работе за девять месяцев перед губернатором Валерием Лимаренко. С начала года в Сахалинской области возвели сотни тысяч квадратных метров жилья, отремонтировали дороги, провели полторы тысячи высокотехнологичных операций, сдали ряд более 10 образовательных, спортивных, транспортных и коммунальных объектов, дали старт творческим проектам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Для оценки деятельности работы правительства используется комплексная система управления регионом. Она позволяет практически в режиме реального времени отслеживать показатели каждой ключевой отрасли, а также контролировать выполнение поставленных губернатором задач.

- Работа областного правительства находится на постоянном контроле губернатора Валерия Лимаренко. Причем глава региона следит за ней буквально в режиме онлайн. Это возможно благодаря построенной нами системе управления. Она основана на принципах бережливых технологий, проектного управления и управления данными. С её помощью можно следить за показателями эффективности членов правительства и глав муниципальных образований. Кроме того, раз в квартал губернатор проводит расширенные заседания правительства, где принимает отчеты о работе его членов, контролирует выполнение задач и обозначает министрам новые цели. Такой подход позволяет своевременно выявить проблему и исправить ситуацию. Именно этот многоуровневый контроль стал залогом успешной реализации многих амбициозных проектов последнего времени", - подчеркнул зампред областного правительства Вячеслав Аленьков.

Большое внимание областные власти уделяют развитию островной медицины. Один из ключевых показателей эффективности работы регионального минздрава - оказание высокотехнологичной помощи. Так, с начала года на островах провели полторы тысячи операций с применением самых современных методов - наиболее активно их внедряют онкологи, офтальмологи и травматологи.

- Большое внимание в регионе уделяется превентивным мерам - развитию профилактики и диагностики. 145 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями в этом году взяты на диспансерное наблюдение. Диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли свыше 220 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше запланированного. Также мы превысили плановый показатель по углубленным обследованиям - их прошли уже 112 тысяч островитян, - доложил губернатору Владимир Кузнецов.

Продолжается работа по возведению современных жилых домов и социальных объектов. Так, с начала года введено 266,5 тысячи квадратных метров жилья. В их числе многоквартирные и частные дома. При этом, до конца года региональному минстрою поставлена планка в 500 тысяч квадратных метров жилья. Именно столько область сдала в прошлом году.

В рамках программы переселения людей из аварийного фонда жилищные условия улучшили более 2 тысяч человек. Всего к концу года из непригодных квартир переедут 5 тысяч сахалинцев и курильчан.

- В этом году открыли свои двери крупнейший на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс, детская школа искусств и физкультурно-оздоровительный центр в Аниве, общеобразовательные школы в Шахтерске, Ногликах и Курильске, школа-детский сад в Кировском. Возведена школа-детский сад в Головнино. В Южно-Сахалинске до конца октября своих воспитанников примут спортивная школа по восточным видам единоборств и центр единоборств. Кроме того, в этом году начато строительство научно-образовательного центра СахГУ и студенческого городка, - отметил областной министр строительства Алексей Колеватых.

Выполнены ремонтные работы на дорогах регионального значения. Например, реконструирован участок протяженностью 3,3 километра Белинское - Парусное. Привели в порядок 11,3 километра дорог в Южно-Сахалинске, а также в Анивском, Корсаковском, Невельском, Поронайском и Углегорском районах. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнен капитальный ремонт участка Лиственничное - Охотское длиной 5,1 километра. Помимо контроля со стороны профильных служб, к проверкам состояния дорог привлечены также общественники. На основании выявленных нареканий налажена претензионная работа с подрядчиками, которые устраняют недостатки в рамках гарантийных обязательств.

На Сахалине и Курилах завершена работа по подготовке к отопительному сезону - заменили 8,5 километра сетей теплоснабжения, 31 километр сетей водоснабжения и 5,5 километра сетей водоотведения.

Весной этого года были запущены новые газовые котельные в селе Кировском Тымовского района и Корсакове. В этом отопительном сезоне начали работать современные котельные в областном сентре и Александровске-Сахалинском. В ближайшее время объекты ЖКХ запустят в селе Зональном Тымовского района и Макарове.

На особом контроле - работа по газификации островного региона. Так, в сентябре голубое топливо пришло в первые дома жителей Александровска-Сахалинского. Продолжается подключение потребителей к газовым сетям в Южно-Сахалинске, Тымовском, Анивском и Корсаковском районах. Всего в этом году планируется выполнить более 5 тысяч присоединений.

Главными событиями последних месяцев в области образования стал запуск новых проектов. "500 школьников" поможет старшеклассникам подготовиться к поступлению в вузы - в стенах СахГУ ребята изучают математику, физику, химию, биологию и информатику.

В рамках второго проекта - "Школа - театр - вуз" - на базе Сахалинского госуниверситета появилась новая программа высшего образования "Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникации".

На новый уровень вышел проект по подготовке кадров "Биржа труда". Необходимую для трудоустройства квалификацию получили более тысячи жителей области. Они нашли работу в сферах строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства, промышленного производства и услуг.

Островной регион остается одним из лидеров в сфере социальной защиты. Так, с начала года 28 тысяч детей из многодетных семей получили пособие. Компенсацией за приобретение коляски для новорожденного воспользовались около 300 молодых семей. На поддержку студенческих семей направили свыше 12 миллионов рублей - сахалинцам и курильчанам предоставляют единовременную и ежемесячную денежные выплаты, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. Эффективной мерой стал социальный контракт, которым воспользовались уже 585 человек. С его помощью семьи с низким достатком могут открыть собственное дело, развить личное подсобное хозяйство, пройти обучение и трудоустроиться.

В этом году в Сахалинской области развернули масштабную работу по развитию культуры. Так, островные художники получили выставочные залы и мастерские. В их числе - пространство "Город художников", арт-пространство "РОСТ" и новый выставочный зал областного художественного музея, расположенный в арт-резиденции "Маяк". На новых площадках к сегодняшнему дню было организовано уже более 50 выставок.

Открылась Академия эстрады Ларисы Долиной, в которой проходят обучение вокалисты и авторы песен. Ее воспитанниками стали 27 сахалинцев. В рамках форума "Острова" состоялись первые концерты островных талантов. Также в этом году хореографические коллективы и вокалисты получили комфортные залы для репетиций, в здании бывшего кинотеатра "Комсомолец" открыли новую сцену Чехов-центра, организована работа симфонического оркестра.