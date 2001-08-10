Меры соцподдержки и специальные программы: как в Сахалинской области заботятся о пожилых людях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах власти обеспечивают благополучие жителей всех возрастов. Особое внимание уделяется пожилым людям. Чтобы повысить качество жизни, в регионе запустили различные социальные программы. В их числе «Активное долголетие», «Серебряные волонтеры», «Карта сахалинца» и многие другие. Пенсионеры на островах не проводят время в четырех стенах своих квартир, а ведут активный образ жизни, занимаются спортом, посещают культурные учреждения и ведут общественную деятельность.
Бесплатный отдых
Одна из ключевых задач властей региона — обеспечение здоровья старшего поколения. Поэтому неработающие пенсионеры могут отправиться в санаторий бесплатно. В «Синегорских минеральных водах» сахалинцы и курильчане могут в течение 21 дня заниматься своим здоровьем, посещать процедуры и отдыхать.
Только в 2023 году на эти цели из бюджета выделили 160 млн рублей. Средства позволяют обеспечить достойным санаторно-курортным лечением около 2 тыс. человек.
На данную меру поддержки могут рассчитывать ветераны ВОВ, почетные доноры, неработающие граждане с трудовым стажем в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях 40 и более лет, детей войны. Также путевки в санаторий доступны обладательницам областной медали «Материнская слава» и неработающим пенсионерам — женщинам с 60 лет, мужчинам с 65 лет, у которых пенсия не превышает 2,5 размеров прожиточного минимума.
Ещё одно условие — такую путевку можно взять не чаще, чем раз в три года. Отдых в санатории пользуется большой популярностью у местных жителей, поэтому данная мера поддержки всегда актуальна.
По словам пенсионерки Нэли Можвевой, в санатории созданы все условия для отдыха и оздоровления. После процедур местная жительница чувствует себя гораздо лучше.
В комплекс процедур, которые предоставляет санаторий, входят минеральные ванны, ингаляции, обертывания и многое другое. Оформить путевку можно в любом отделении центра соцподдержки. С собой понадобится паспорт, трудовая и санаторно-курортная карта.
А Светлана Малышева, когда узнала о такой возможности, взяла с собой сестру и брата. В соцзащите им помогли оформить путевки на один период. Вместе семья отлично провела время и отдохнула.
Ещё один проект, который функционирует в Сахалинской области — «Забота.Защита.Уважение» полностью оправдывает свое название. Его инициировал губернатор Валерий Лимаренко. Благодаря программе жители Сахалинской области могут давать обратную связь по различным вопросам. Этим летом добровольцы лично обходили сахалинцев, чтобы рассказать им о приложении «Острова.65», собирали просьбы и пожелания. Помогали добровольцы и разобраться с установкой программы на телефон.
В «Островах.65» собрано множество розничных сервисов от новостей до скидок, мероприятий и онлайн-записи к врачу. Также в приложении есть возможность узнать о доступных льготах и собрать самую экономичную потребительскую корзину.
В ЗЗУ входит также другой проект — «Сахалинское долголетие». Она позволяет пожилым людям бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения. Программа рассчитана на местных жителей от 55 лет. Во всех муниципальных образованиях области есть клубы активного долголетия, где единомышленники общаются, активно проводят досуг, тренируются и участвуют в различных мероприятиях.
В Холмске для пенсионеров организовали занятия в ФОКе «Спарта». Пожилые люди играют в теннис, волейбол и дартс.
В Ногликах недавно закупили новое оборудование для тренажерного зала «Арена», где также есть возможность бесплатных занятий для пенсионеров.
А в Аниве пенсионеры могут бесплатно заниматься в бассейне. Благодаря «Карте сахалинца» для них предусмотрено 20 посещений ежемесячно.
Социальная карта дает и другие преимущества. Например, с ней можно получить бонусы и кэшбек за покупки, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.
А в областном центре по «Карте сахалинца» жители старше 55 лет могут безвозмездно посещать выставки и музеи. В течение двух недель пожилые люди ходят на экскурсии, мастер-классы и выезжают к различным достопримечательностям. Заявление можно подать в Центре социального обслуживания населения.
В 2023 году такие экскурсии посетили уже более 200 человек.
Волонтерская деятельность
Один из самых добрых и интересных проектов — «Серебряные волонтеры», куда уже вошли более трех тысяч местных жителей старшего возраста.
Активные пенсионеры принимают участие во всех сферах жизни от ЖКХ до здравоохранения. У каждого направления свои важные задачи, которые волонтеры решают благодаря открытому сердцу и большому жизненному опыту.
Например, Людмила Муравьева стала добровольцем в медицине. В ее обязанности входит приглашение жителей на диспансеризацию и слон обратной связи. Женщина оказывает помощь тяжелым пациентам, которых недавно выписали из больницы, помогает навести порядок и обустроить быт.
А Зоя Фатыхова из Охи заботится о пожилых людях. Под ее опекой 12 человек.
Недавно в областном центре прошел первый Дальневосточный форум серебряных волонтеров. В нем приняли участие пенсионеры из Хабаровска, Нижнего Новгорода, Магадана, Приморья и других регионов ДФО. Пожилые люди обменялись опытом, пообщались и посетили различные мероприятия. А ещё участники форума посетили «Горный воздух», где сделали зарядку.
Огромное количество мер поддержки для людей пожилого возраста позволяет местным жителям без страха шагать в будущее, вести активный образ жизни и помогать другим.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:51 Сегодня Мошеннические "колл-центры" стали использовать музыку из рекламы банков
09:14 Сегодня Сахалинские серебряные волонтеры спорта поделились опытом с коллегами из регионов
14:57 Сегодня С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
09:11 Сегодня Глухарь, гуляющий по городу, удивил жителя Петропавловска-Камчатского
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
- 15:36 6 Октября В Южно-Сахалинске определяют победителей конкурсе "Подъезд образцового содержания" в сентябре
09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:47 Сегодня Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
- 17:38 Вчера В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
- 10:05 11 Октября Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года
- 15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?