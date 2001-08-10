Меры соцподдержки и специальные программы: как в Сахалинской области заботятся о пожилых людях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах власти обеспечивают благополучие жителей всех возрастов. Особое внимание уделяется пожилым людям. Чтобы повысить качество жизни, в регионе запустили различные социальные программы. В их числе «Активное долголетие», «Серебряные волонтеры», «Карта сахалинца» и многие другие. Пенсионеры на островах не проводят время в четырех стенах своих квартир, а ведут активный образ жизни, занимаются спортом, посещают культурные учреждения и ведут общественную деятельность.

Бесплатный отдых

Одна из ключевых задач властей региона — обеспечение здоровья старшего поколения. Поэтому неработающие пенсионеры могут отправиться в санаторий бесплатно. В «Синегорских минеральных водах» сахалинцы и курильчане могут в течение 21 дня заниматься своим здоровьем, посещать процедуры и отдыхать.

Только в 2023 году на эти цели из бюджета выделили 160 млн рублей. Средства позволяют обеспечить достойным санаторно-курортным лечением около 2 тыс. человек.

На данную меру поддержки могут рассчитывать ветераны ВОВ, почетные доноры, неработающие граждане с трудовым стажем в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях 40 и более лет, детей войны. Также путевки в санаторий доступны обладательницам областной медали «Материнская слава» и неработающим пенсионерам — женщинам с 60 лет, мужчинам с 65 лет, у которых пенсия не превышает 2,5 размеров прожиточного минимума.

Ещё одно условие — такую путевку можно взять не чаще, чем раз в три года. Отдых в санатории пользуется большой популярностью у местных жителей, поэтому данная мера поддержки всегда актуальна.

По словам пенсионерки Нэли Можвевой, в санатории созданы все условия для отдыха и оздоровления. После процедур местная жительница чувствует себя гораздо лучше.

В комплекс процедур, которые предоставляет санаторий, входят минеральные ванны, ингаляции, обертывания и многое другое. Оформить путевку можно в любом отделении центра соцподдержки. С собой понадобится паспорт, трудовая и санаторно-курортная карта.

А Светлана Малышева, когда узнала о такой возможности, взяла с собой сестру и брата. В соцзащите им помогли оформить путевки на один период. Вместе семья отлично провела время и отдохнула.

Ещё один проект, который функционирует в Сахалинской области — «Забота.Защита.Уважение» полностью оправдывает свое название. Его инициировал губернатор Валерий Лимаренко. Благодаря программе жители Сахалинской области могут давать обратную связь по различным вопросам. Этим летом добровольцы лично обходили сахалинцев, чтобы рассказать им о приложении «Острова.65», собирали просьбы и пожелания. Помогали добровольцы и разобраться с установкой программы на телефон.

В «Островах.65» собрано множество розничных сервисов от новостей до скидок, мероприятий и онлайн-записи к врачу. Также в приложении есть возможность узнать о доступных льготах и собрать самую экономичную потребительскую корзину.

В ЗЗУ входит также другой проект — «Сахалинское долголетие». Она позволяет пожилым людям бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения. Программа рассчитана на местных жителей от 55 лет. Во всех муниципальных образованиях области есть клубы активного долголетия, где единомышленники общаются, активно проводят досуг, тренируются и участвуют в различных мероприятиях.

В Холмске для пенсионеров организовали занятия в ФОКе «Спарта». Пожилые люди играют в теннис, волейбол и дартс.

В Ногликах недавно закупили новое оборудование для тренажерного зала «Арена», где также есть возможность бесплатных занятий для пенсионеров.

А в Аниве пенсионеры могут бесплатно заниматься в бассейне. Благодаря «Карте сахалинца» для них предусмотрено 20 посещений ежемесячно.

Социальная карта дает и другие преимущества. Например, с ней можно получить бонусы и кэшбек за покупки, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.

А в областном центре по «Карте сахалинца» жители старше 55 лет могут безвозмездно посещать выставки и музеи. В течение двух недель пожилые люди ходят на экскурсии, мастер-классы и выезжают к различным достопримечательностям. Заявление можно подать в Центре социального обслуживания населения.

В 2023 году такие экскурсии посетили уже более 200 человек.

Волонтерская деятельность

Один из самых добрых и интересных проектов — «Серебряные волонтеры», куда уже вошли более трех тысяч местных жителей старшего возраста.

Активные пенсионеры принимают участие во всех сферах жизни от ЖКХ до здравоохранения. У каждого направления свои важные задачи, которые волонтеры решают благодаря открытому сердцу и большому жизненному опыту.

Например, Людмила Муравьева стала добровольцем в медицине. В ее обязанности входит приглашение жителей на диспансеризацию и слон обратной связи. Женщина оказывает помощь тяжелым пациентам, которых недавно выписали из больницы, помогает навести порядок и обустроить быт.

А Зоя Фатыхова из Охи заботится о пожилых людях. Под ее опекой 12 человек.

Недавно в областном центре прошел первый Дальневосточный форум серебряных волонтеров. В нем приняли участие пенсионеры из Хабаровска, Нижнего Новгорода, Магадана, Приморья и других регионов ДФО. Пожилые люди обменялись опытом, пообщались и посетили различные мероприятия. А ещё участники форума посетили «Горный воздух», где сделали зарядку.

Огромное количество мер поддержки для людей пожилого возраста позволяет местным жителям без страха шагать в будущее, вести активный образ жизни и помогать другим.