Аллею сахалинской вишни высадили в Мастерской управления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область приняла участие проекте «Сад регионов» в парке Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вишневую аллею, которая станет символом островного региона, высадили губернатор Валерий Лимаренко и ректор «Сенежа» Андрей Бетин. Сахалинская область первая в стране приняла участие в новом проекте, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Хоть это и символический жест, но он доказывает, что Сахалин и Курилы находятся в самом центре событий. Мы – динамично развивающийся регион, с крепкой экономикой, талантливыми и амбициозными жителями, большими перспективами. Эта аллея будет служить постоянным напоминанием об островном регионе для управленцев, обучающихся в «Сенеже», для руководителей, которые уже сегодня определяют политику нашей страны. Надеюсь, что среди выпускников Сенежа в ближайшие годы появится больше сахалинцев и курильчан. Обучение здесь – это хороший карьерный лифт. Безусловно, для тех, кто сюда попадет, будет приятно увидеть что-то близкое и знакомое, – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

– В «Сенеж» приезжают учиться управленцы и молодые люди со всей страны. Вместе с главами регионов мы высадим сад, в котором будут растения-символы всех краев, областей и республик нашей огромной России: сибирский кедр, березы лиственницы, сирень, розы. Слушателям наших программ будет приятно увидеть дерево, которое ассоциируется с его малой родиной. Деревья живут дольше людей, сегодня мы заложили традицию, которая будет вдохновлять следующие поколения управленцев, – говорит заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и ректор «Сенежа» Андрей Бетин посадили сахалинскую вишню «Саржента». Этот сорт вывели селекционеры ботанического сада Южно-Сахалинска. Она устойчива к капризам погоды, быстро растет и очень красиво цветет.

Также Валерий Лимаренко поддержал другую добрую традицию «Сенежа» – передал несколько книг в Библиотеку знаний. В их числе – красочный, богато иллюстрированный альбом «Острова. Сахалин и Курилы. Заповедные территории».

Сахалинская делегация совместно с руководством Сенежа и РАНХиГС, учитывая успешную практику по организации комфортной среды в областном центре региона, обсудили проведение модуля подготовки мэров на Сахалине.

Напомним, ранее правительство области и Мастерская управления «Сенеж» договорились о создании единой образовательной платформы – Мастерской эффективности. В рамках новой программы управленцы со всей страны будут проходить обучение в Московской области и островном регионе. На Сахалине они смогут знакомиться с наиболее эффективными практиками управления и лучшими примерами использования бережливых технологий.