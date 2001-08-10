Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе (ВВО) стартовал осенний призыв граждан на военную службу. За две недели уже призвано более 2 тысяч человек. Первые отправки новобранцев в войска начнутся с 16 октября текущего года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой одежды, по сезону, каждому будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия.

Напоминаем, что все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе осеннего призыва 2023 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции.

90 процентов призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Всего военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 8 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Осенний призыв в Восточном военном округе завершится 31 декабря текущего года.