Дальневосточным предпринимателям стала доступна новая цифровая платформа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая цифровая платформа для клиентов среднего и малого бизнеса банков «Открытия» и ВТБ стала доступна на Дальнем Востоке. Бизнес Платформа объединила более 80 востребованных продуктов и сервисов для предпринимателей и юридических лиц. Часть клиентов уже начала работать на ней, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года.

Бизнес Платформа — это цифровая экосистема, доступная клиентам в интернет-банке и мобильном приложении. В ней представлены предложения, разработанные объединённой командой обоих банков: линейка из пяти пакетов РКО, инструменты и сервисы для приема платежей, кредиты и депозиты с онлайн-оформлением, экосистема ВЭД и другие банковские и небанковские продукты.

«Задача Бизнес Платформы − удовлетворить потребность предпринимателей в современных интуитивно понятных цифровых инструментах для бизнеса. Это очередной этап реализации стратегии поддержки среднего и малого бизнеса. C помощью решений банка предприниматели и компании смогут экономить время и деньги на рутинных задачах и быстрее достигать своих бизнес-целей. В ходе интеграции с банком «Открытие» мы расширяем существующее предложение для бизнеса и планируем его дальнейшее развитие с учетом потребностей клиентов обоих банков», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Для перехода на новую платформу для клиентов обоих банков реализован полностью цифровой путь. Клиенты «Открытия» получат приглашения к переходу в своем онлайн-банке. После принятия условий обслуживания на новой Бизнес Платформе в онлайн-режиме без посещения отделения им будут открыты новые счета в ВТБ.