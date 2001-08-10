Дальневосточным предпринимателям стала доступна новая цифровая платформа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая цифровая платформа для клиентов среднего и малого бизнеса банков «Открытия» и ВТБ стала доступна на Дальнем Востоке. Бизнес Платформа объединила более 80 востребованных продуктов и сервисов для предпринимателей и юридических лиц. Часть клиентов уже начала работать на ней, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года.
Бизнес Платформа — это цифровая экосистема, доступная клиентам в интернет-банке и мобильном приложении. В ней представлены предложения, разработанные объединённой командой обоих банков: линейка из пяти пакетов РКО, инструменты и сервисы для приема платежей, кредиты и депозиты с онлайн-оформлением, экосистема ВЭД и другие банковские и небанковские продукты.
«Задача Бизнес Платформы − удовлетворить потребность предпринимателей в современных интуитивно понятных цифровых инструментах для бизнеса. Это очередной этап реализации стратегии поддержки среднего и малого бизнеса. C помощью решений банка предприниматели и компании смогут экономить время и деньги на рутинных задачах и быстрее достигать своих бизнес-целей. В ходе интеграции с банком «Открытие» мы расширяем существующее предложение для бизнеса и планируем его дальнейшее развитие с учетом потребностей клиентов обоих банков», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.
Для перехода на новую платформу для клиентов обоих банков реализован полностью цифровой путь. Клиенты «Открытия» получат приглашения к переходу в своем онлайн-банке. После принятия условий обслуживания на новой Бизнес Платформе в онлайн-режиме без посещения отделения им будут открыты новые счета в ВТБ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:51 Сегодня Мошеннические "колл-центры" стали использовать музыку из рекламы банков
09:14 Сегодня Сахалинские серебряные волонтеры спорта поделились опытом с коллегами из регионов
14:57 Сегодня С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
09:11 Сегодня Глухарь, гуляющий по городу, удивил жителя Петропавловска-Камчатского
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
- 15:36 6 Октября В Южно-Сахалинске определяют победителей конкурсе "Подъезд образцового содержания" в сентябре
09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:47 Сегодня Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
- 17:38 Вчера В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
- 10:05 11 Октября Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года
- 15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?