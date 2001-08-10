Три сахалинских учреждения получили статус "Образец федерального уровня" по бережливым технологиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Они успешно прошли партнерскую проверку по бережливому производству, организованную министерством Сахалинской области по эффективному управлению, администрацией Южно-Сахалинска и государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», представители которой лично посетили организации.
По результатам проверки МУП «ЖЭУ-10», завод им. М.А. Федотова, а также гимназия №2 получили звание «Образцового предприятия» Федерального уровня. Со значимым достижением руководителей учреждений и вице-мэра Вячеслава Кожухова, куратора проекта цифровой трансформации муниципалитета, поздравил глава города Сергей Надсадин. Мэр подчеркнул, что внедрение бережливых технологий – важнейшее направление для администрации Южно-Сахалинска, которое позволяет сделать работу более эффективной, повысить качество предоставляемых населению услуг, а значит сделать город более комфортным для жителей.
МУП «ЖЭУ-10» занимается внедрением бережливых технологий третий год. За это время реализовано 17 проектов, среди которых особо отметили проекты по сокращению времени на документооборот, а также разработку стандартов уборки улиц.
Высокие результаты также продемонстрировали сотрудники завода им. М.А. Федотова. Так, значительно сократить расходы учреждения позволило производство дорожных знаков. Завод полностью закрывает собственные потребности в дорожных знаках. Больше не нужно заказывать эти конструкции на материке, несколько месяцев ожидать их доставку. Также снизить расходы позволил переход одной из асфальтовых установок на газ, частичное использование в качестве топлива отработанного машинного масла.
Добавим, в Гимназии № 2 также реализовано 17 проектов, направленных на оптимизацию учебного процесса, улучшение условий работы персонала, а также на создание комфортных и безопасных условий для обучающихся.
В рамках Партнерской проверки отмечены лучшие практики и зоны развития по следующим направлениям:
- «Управление проектами улучшений»: организация рабочих мест по системе 5С, цифровизация процессов и утверждение регламентов по реализованным проектам, эффективный контроль исполнения заявок и обращений;
- «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»: вовлеченность первых лиц предприятия, активность и вовлеченность персонала в области бережливых технологий и участие в проектах улучшений, разработка сценария тематической фабрики процессов и участие в ней персонала, организация системы ППУ;
- «Готовность к тиражированию»: продемонстрирована практика передачи опыта в организациях других регионов на площадке «образца».
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