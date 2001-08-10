Три сахалинских учреждения получили статус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Они успешно прошли партнерскую проверку по бережливому производству, организованную министерством Сахалинской области по эффективному управлению, администрацией Южно-Сахалинска и государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», представители которой лично посетили организации.

По результатам проверки МУП «ЖЭУ-10», завод им. М.А. Федотова, а также гимназия №2 получили звание «Образцового предприятия» Федерального уровня. Со значимым достижением руководителей учреждений и вице-мэра Вячеслава Кожухова, куратора проекта цифровой трансформации муниципалитета, поздравил глава города Сергей Надсадин. Мэр подчеркнул, что внедрение бережливых технологий – важнейшее направление для администрации Южно-Сахалинска, которое позволяет сделать работу более эффективной, повысить качество предоставляемых населению услуг, а значит сделать город более комфортным для жителей.

МУП «ЖЭУ-10» занимается внедрением бережливых технологий третий год. За это время реализовано 17 проектов, среди которых особо отметили проекты по сокращению времени на документооборот, а также разработку стандартов уборки улиц.

Высокие результаты также продемонстрировали сотрудники завода им. М.А. Федотова. Так, значительно сократить расходы учреждения позволило производство дорожных знаков. Завод полностью закрывает собственные потребности в дорожных знаках. Больше не нужно заказывать эти конструкции на материке, несколько месяцев ожидать их доставку. Также снизить расходы позволил переход одной из асфальтовых установок на газ, частичное использование в качестве топлива отработанного машинного масла.

Добавим, в Гимназии № 2 также реализовано 17 проектов, направленных на оптимизацию учебного процесса, улучшение условий работы персонала, а также на создание комфортных и безопасных условий для обучающихся.

В рамках Партнерской проверки отмечены лучшие практики и зоны развития по следующим направлениям:

- «Управление проектами улучшений»: организация рабочих мест по системе 5С, цифровизация процессов и утверждение регламентов по реализованным проектам, эффективный контроль исполнения заявок и обращений;

- «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»: вовлеченность первых лиц предприятия, активность и вовлеченность персонала в области бережливых технологий и участие в проектах улучшений, разработка сценария тематической фабрики процессов и участие в ней персонала, организация системы ППУ;

- «Готовность к тиражированию»: продемонстрирована практика передачи опыта в организациях других регионов на площадке «образца».