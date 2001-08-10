Глухарь, гуляющий по городу, удивил жителя Петропавловска-Камчатского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча с лесной птицей, гуляющей по городу, удивила жителя Петропавловска-Камчатского. Инцидент произошел в микрорайоне "Северо-Восток", сообщает ТК "41 Регион".

"Вы меня, конечно, извините, но это же "Северо-Восток". Это же город? Это же тетерев?!? Друг, ты как здесь оказался? Ты красивый…», — комментирует на видеозаписи происходящее очевидец событий.

Однако, как уточнил директор Службы по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края Виктор Фуряев, залетевшая в город птица - вовсе не тетерев, а каменный глухарь.

«Это, вероятнее всего, самец каменного глухаря. Судя по видео, птица здорова: она активна, визуально целая. Удивительно, конечно, что глухарь залетел в город, но чисто физически сделать это он мог без проблем — эти птицы, хоть и тяжелые, но вполне хорошо летают. Их немало в окрестных лесах», - сообщил Виктор Фуряев.