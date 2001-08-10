Мошеннические "колл-центры" стали использовать музыку из рекламы банков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ предупреждает, что мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих «контакт-центров». Используя такой прием, они рассчитывают укрепить доверие собеседника в том, что звонок действительно идет в банк.
Злоумышленники осуществляют звонок потенциальной жертве и сбрасывают его, не дожидаясь ответа. Когда собеседник перезванивает неизвестному абоненту и слышит знакомую композицию, то у него появляется чувство уверенности, что он действительно звонит в банк. Далее мошенники действуют по стандартной схеме - в беседу вступает псевдо-сотрудник банка и пытается разными способами получить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись онлайн-банка. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают.
«Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и могут манипулировать эмоциями своих жертв. Уловка с использованием знакомой мелодии - это часть мошеннической схемы. Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем и склонить к необдуманным действиям. Мы рекомендуем в любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по короткому номеру 1000 или на номер телефона, который указан на обороте банковской карты. В этом случае вы гарантированно попадете в контакт-центр банка», - отметила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.
Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Сотрудники банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам. ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться страховкой карт, а также подключить сервис определителя номера телефона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:51 Сегодня Мошеннические "колл-центры" стали использовать музыку из рекламы банков
09:14 Сегодня Сахалинские серебряные волонтеры спорта поделились опытом с коллегами из регионов
14:57 Сегодня С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
09:11 Сегодня Глухарь, гуляющий по городу, удивил жителя Петропавловска-Камчатского
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
- 15:36 6 Октября В Южно-Сахалинске определяют победителей конкурсе "Подъезд образцового содержания" в сентябре
09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:47 Сегодня Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
- 17:38 Вчера В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
- 10:05 11 Октября Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года
- 15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?