В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Депутаты островного парламента приняли соответствующие корректировки в бюджет области на 2023 год. Изменения главного финансового документа предусматривают выделение дополнительных средств на социальную сферу, здравоохранение и образование, переселение граждан из аварийного жилья, нужды ЖКХ, дорожное хозяйство. В целом, расходная часть главного финансового документа вырастет на 26,9 млрд рублей и составит 243,7 млрд рублей.

– В первую очередь, конечно же, будут обеспечены меры социальной поддержки для людей, которые нуждаются в этом. Кроме того, будут обеспечены мероприятия по субсидированию тарифной разницы за услуги ЖКХ, чтобы население не испытывало на себе повышение при оплате квитанций. Также мы направляем средства на обустройство детских площадок, ремонт подъездов. Дополнительные средства направляем на программу переселения из ветхого аварийного жилья. Напомню, что беспрецедентные меры поддержки идут в этом направлении последние два года. На эти цели будет использовано более 52 миллиардов рублей, более 22 миллиардов в этом году. Также продолжим поддерживать муниципалитеты, направляем средства, которые пойдут на первоочередные нужды районов, – отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

На социальную поддержку населения дополнительно выделят 2,6 млрд рублей, из них свыше 930 млн рублей – на выплаты семьям с детьми-инвалидами, молодым специалистам, гражданам старшего поколения, маломобильным гражданам, поддержку инвалидов и ветеранов боевых действий и членов их семей. Финансирование здравоохранения увеличится на 956 млн рублей, сферы образования – на 425,6 млн рублей, культуры и спорта – на 390,5 и 858,6 млн рублей соответственно.

– Несмотря на сложности, с которыми экономика столкнулась в условиях внешнего санкционного давления, наша область продолжает свое развитие, эффективно решаются социальные задачи, – прокомментировала глава областного минфина Ольга Лопатина. – Мы продолжаем инвестировать в развитие экономики островного региона, искать пути повышения ее эффективности. Но при этом главными для нас остается благополучие жителей области. Как и прежде для нас в приоритете – обеспечение населения всем необходимым и исполнение принятых обязательств.

Дополнительные средства в областном бюджете предусмотрены и на создание на базе онкодиспансера Центра ядерной медицины, что даст врачам возможность выявлять злокачественные процессы на ранней стадии, а также быстро и объективно оценивать результаты любого вида терапии.

– Это долгожданное событие не только для меня, но и для всех пациентов с онкозаболеваниями, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Марина Ким. – Открытие центра позволит не упустить драгоценное время, да и поберечь силы. Прежде, чтобы пройти ПЭТ/КТ мне приходилось выезжать в Хабаровск, тратить время на оформление документов, на дорогу. Теперь эти совершенно лишние для тяжело больных людей хлопоты останутся в прошлом.

– Такие изменения депутаты всегда принимают с удовольствием, – отметил депутат областной Думы Владимир Розумейко. – Мы направляем дополнительные средства на укрепление материальной базы учреждений, повышение транспортной доступности, модернизацию социальных объектов и реконструкцию дорог. Вложения в развитие медицины позволят увеличить качество и доступность медицинских услуг. Корректировки бюджета предусматривают закупку оборудования, ремонт больниц и поликлиник, приобретение транспорта для перевозки больных в медучреждения, закупку лекарственных препаратов, а также позволит увеличить количество высокотехнологичных операций.

Существенно увеличена финансовая помощь муниципалитетам. На эти цели областные власти предусмотрели 7,5 млрд рублей. Так, например, Тымовскому городскому округу выделены денежные средства на проведение капитального ремонта школ в пгт Тымовское и с. Адо-Тымово, улучшение качества услуг ЖКХ и подготовку к предстоящему отопительному сезону, завершение газификации котельной в с. Ясное, а также приобретение жилья для различных категорий граждан и автобуса для доставки пациентов г. Александровска-Сахалинского в консультационно-диагностический центр Тымовской ЦРБ.

– Развитию муниципалитетов уделяется большое внимание – их финансирование последовательно увеличивается, – отмечает председатель постоянного комитета облдумы по бюджету и налогам Наталья Захарчук. – Однако главным приоритетом областного правительства остается социокультурная сфера. Именно на нее пришлась значительная часть дополнительно распределяемых средств. Значительное финансирование выделено и на решение вопросов жилищно-коммунального комплекса – на обеспечение граждан качественным жильем, проведение капитальных ремонтов в многоквартирных домах, обеспечение безаварийной работы объектов коммунального хозяйства.

Увеличение расходов в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрено на 4,3 млрд рублей. В основном бюджетные ассигнования будут направлены на строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск - Холмск и Южно-Сахалинск – Оха, автодорогу Китовое-Янкито, а также на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска.

– Сегодня мы приняли четвертые поправки к областному бюджету на текущий год. Доходы региональной казны увеличены на 25,4 млрд. рублей, что позволяет правительству выполнить перед жителями и региональным бизнесом все взятые на себя обязательства, – подчеркнула председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.

Изменения в бюджет региона на 2023 год приняты депутатским корпусом в двух чтениях на одном заседании.