Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское отделение "Поискового движения России" почти десять лет занимается поиском и увековечением памяти погибших защитников Отечества. Участники движения не только возвращают останки солдат на родную землю, но и осуществляют патриотическое воспитание молодежи, а также восстанавливают памятники погибшим воинам. На счету движения - более 25 социальных проектов. В 2024 году организация отметит десятилетний юбилей.

Поиски героев

Руководит областным поисковым движением Артём Бандура. Он рассказал, что у этом году работы по поиску останков солдат на территории области традиционно стартовали в мае. Открыла сезон межрегиональная поисковая экспедиция "Дальневосточный фронт". Активисты из 20 субъектов страны трудились в лесах Смирныховского района. Поиски завершились успешно. Удалось найти останки двух солдат советской армии и трех японских. Их имена не установлены, так как с ними не было вещей с указанием фамилии. Еще были обнаружены вещи солдат без владельцев. Например, котелок с фамилией Шишкин.

Как сообщил Артём Бандура, боец действительно служил в 165-м стрелковом полку, прошел войну и был удостоен медали "За боевые заслуги". В этих местах как раз проводил наступательную операцию его батальон.

Также в 2023 году поисковики работали на Шумшу. Там удалось найти останки ещё двух бойцов - советского и японского. Имя и звание русского солдата установить не представлялось возможным.

Останки японского военного обнаружили также в Холмском районе. Позже их смогут эксгумировать.

Как пояснил руководитель движения, самое сложное - идентификация солдата, так как документы за годы нахождения под землей уже пришли в негодность. Особую ценность имеют подписные вещи, по которым и находят данные о владельце.

Если удастся узнать имя бойца, специалисты начинают проводить архивные работы. Подключаются к делу и администрации муниципалитетов, где были обнаружены останки и где проживают родственники военнослужащего. Затем останки передают близким и происходит захоронение на родине.

Всего активистам удалось найти останки 154 бойцов. Но идентифицировали их них лишь 12.

Память о героях

В 2024 году региональное отделение "Поискового движения России" отметит десятилетие своего существования. За это время организация реализовала больше 25 социальных проектов. Ежегодно в области проходят фотовыставки, военно-исторические реконструкции и издают книги на основе архивов для того, чтобы сохранить память о подвигах советских военнослужащих.

Артём Бандура отметил, что все проекты были реализованы благодаря региональным и федеральным грантам. Оказывает поддержку организации и губернатор Валерий Лимаренко.

В этом году на средства губернаторского гранта прошла реконструкция штурма полицейского поста Хандаса в Смирныховском районе. Такое мероприятие в области состоялось в четвертей раз. Его в том числе посетил и глава островного региона Валерий Лимаренко.

"Вечный полет"

Ещё один проект, который реализуют сахалинские поисковики, называется "Вечный полет". Активисты находят места крушения военных самолетов, проводят там поисковые работы, а после устанавливают на местах таблички с информацией о происшествии.

В Смирныховском городском округе туристы обнаружили фрагменты самолета Ту-2. В мае этого года активисты нашли останки двух членов экипажа. В дальнейшем работы будут продолжены, и поисковики надеются найти ещё двоих. Самолет совершал тренировочный полет из аэродрома Леонидово в Поронайском районе и пропал 26 сентября 1950 года.

В следующем году активисты движения продолжат поисковые работы на Шумшу, в Смирныховском и Холмском районах. Проведут и традиционную реконструкцию поста Хандаса, а также много других патриотических мероприятий.