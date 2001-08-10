Сахалинское отделение "Поискового движения России" реализовало более 25 социальных проектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинское отделение "Поискового движения России" почти десять лет занимается поиском и увековечением памяти погибших защитников Отечества. Участники движения не только возвращают останки солдат на родную землю, но и осуществляют патриотическое воспитание молодежи, а также восстанавливают памятники погибшим воинам. На счету движения - более 25 социальных проектов. В 2024 году организация отметит десятилетний юбилей.
Поиски героев
Руководит областным поисковым движением Артём Бандура. Он рассказал, что у этом году работы по поиску останков солдат на территории области традиционно стартовали в мае. Открыла сезон межрегиональная поисковая экспедиция "Дальневосточный фронт". Активисты из 20 субъектов страны трудились в лесах Смирныховского района. Поиски завершились успешно. Удалось найти останки двух солдат советской армии и трех японских. Их имена не установлены, так как с ними не было вещей с указанием фамилии. Еще были обнаружены вещи солдат без владельцев. Например, котелок с фамилией Шишкин.
Как сообщил Артём Бандура, боец действительно служил в 165-м стрелковом полку, прошел войну и был удостоен медали "За боевые заслуги". В этих местах как раз проводил наступательную операцию его батальон.
Также в 2023 году поисковики работали на Шумшу. Там удалось найти останки ещё двух бойцов - советского и японского. Имя и звание русского солдата установить не представлялось возможным.
Останки японского военного обнаружили также в Холмском районе. Позже их смогут эксгумировать.
Как пояснил руководитель движения, самое сложное - идентификация солдата, так как документы за годы нахождения под землей уже пришли в негодность. Особую ценность имеют подписные вещи, по которым и находят данные о владельце.
Если удастся узнать имя бойца, специалисты начинают проводить архивные работы. Подключаются к делу и администрации муниципалитетов, где были обнаружены останки и где проживают родственники военнослужащего. Затем останки передают близким и происходит захоронение на родине.
Всего активистам удалось найти останки 154 бойцов. Но идентифицировали их них лишь 12.
Память о героях
В 2024 году региональное отделение "Поискового движения России" отметит десятилетие своего существования. За это время организация реализовала больше 25 социальных проектов. Ежегодно в области проходят фотовыставки, военно-исторические реконструкции и издают книги на основе архивов для того, чтобы сохранить память о подвигах советских военнослужащих.
Артём Бандура отметил, что все проекты были реализованы благодаря региональным и федеральным грантам. Оказывает поддержку организации и губернатор Валерий Лимаренко.
В этом году на средства губернаторского гранта прошла реконструкция штурма полицейского поста Хандаса в Смирныховском районе. Такое мероприятие в области состоялось в четвертей раз. Его в том числе посетил и глава островного региона Валерий Лимаренко.
"Вечный полет"
Ещё один проект, который реализуют сахалинские поисковики, называется "Вечный полет". Активисты находят места крушения военных самолетов, проводят там поисковые работы, а после устанавливают на местах таблички с информацией о происшествии.
В Смирныховском городском округе туристы обнаружили фрагменты самолета Ту-2. В мае этого года активисты нашли останки двух членов экипажа. В дальнейшем работы будут продолжены, и поисковики надеются найти ещё двоих. Самолет совершал тренировочный полет из аэродрома Леонидово в Поронайском районе и пропал 26 сентября 1950 года.
В следующем году активисты движения продолжат поисковые работы на Шумшу, в Смирныховском и Холмском районах. Проведут и традиционную реконструкцию поста Хандаса, а также много других патриотических мероприятий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Южно-Сахалинск стал одним из лидеров по качеству работы общественного транспорта
09:05 Сегодня В Аниве прошла сельскохозяйственная "Осенняя ярмарка"
09:00 Сегодня Любимую музыку вместо гудка: песни Anna Asti и группы "Король и шут" оказались самыми популярными у россиян
09:19 Сегодня "Единая Россия" окажет поддержку развитию авиаспорта на островах
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:38 Сегодня В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
- 10:05 Вчера Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года
- 15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
- 13:14 9 Октября В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?