Графический роман дальневосточных художников об адмирале Невельском эксклюзивно вышел в библиотеке "Строки"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема, на правах эксклюзива выпустила электронную версию первой части графического романа в японском стиле (манга) с эффектом дополненной реальности (AR) "Невельской: плоды воображения" в электронной библиотеке "Строки". Манга создана авторами из Владивостока - творческой группировкой "Hero4Hero".
Теперь прочитать первую часть истории освоения Дальнего Востока "Невельской: плоды воображения" в электронном виде смогут все желающие - достаточно установить мобильное приложение "Строки" от МТС и оформить подписку. Вторая часть манги также эксклюзивно выйдет в "Строках" в декабре 2023 года.
В книге "Невельской: плоды воображения" гармонично переплетаются иллюстрации в виде комиксов в японском стиле и технологии дополненной реальности. Читатель оказывается внутри объемного мира, наполненного персонажами реальной истории и локальной мифологии. Такой формат позволяет оживить историю и привлечь к ней внимание широкой аудитории. Изображения с дополненной реальностью помечены специальным значком. Чтобы посмотреть иллюстрации в формате AR в электронном виде, потребуется второй гаджет. На один смартфон нужно скачать бесплатное мобильное приложение Argin, активировать его с помощью QR-кода, расположенного на первой странице книги, и навести на картинку на экране второго гаджета. После чего можно послушать речи героев, увидеть спецэффекты и даже 3D-дракона. Также книгу можно просто прочитать в электронном формате.
"Название "Плоды воображения" выбрано неслучайно. Всё, что мы сегодня видим на Дальнем Востоке России - города, мосты, даже люди - это плоды воображения. Воображения и смелости одного человека, рискнувшего отправиться сюда, несмотря ни на что. При выборе стиля графического романа мы рассматривали несколько стилей, но выбрали мангу из-за своей концентрации на внутренней жизни персонажей. В отличие от западных комиксов, манга позволяет глубже отразить эмоции героев", - рассказал один из авторов проекта Роман Иванищев.
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