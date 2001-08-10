В Сахалинской области выделяют дополнительные средства на ремонт подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющим компаниям островного региона выделят дополнительную субсидию из областного бюджета в размере 152 млн. рублей. Это позволит увеличить количество подъездов, в которых будет выполнен ремонт до конца этого года. Соответствующее решение было принято на рабочем совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

- Я поставил задачу министерству ЖКХ и муниципалитетам не просто формально сформировать программу ремонта подъездов в муниципалитетах области, а актуализировать ее на основании фактической потребности и запросов жителей. Именно поэтому она увеличилась с одной тысячи подъездов на старте проекта до четырех тысяч к концу этого года. Муниципалитеты набрали хороший темп по ремонту подъездов, в ряде районов идет опережение графика. Изначально проект наполовину финансируется из областного бюджета, управляющим компаниям оплачиваем 50 процентов стоимости ремонта. Сейчас выделяем дополнительное финансирование, чтобы все планы были выполнены. Ведь власть взяла обязательства перед людьми, - отметил Валерий Лимаренко.

По поручению губернатора в 2023 году запланировано провести ремонт 4 тысяч подъездов на островах. К сегодняшнему дню в порядок привели уже 2 854 места общего пользования. В лидерах: Южно-Сахалинск - 1290 подъездов, 195 - в Углегорском районе, 187 - в Долинском, 185 - в Корсаковском, 181 - в Холмском. Для сравнения, в 2022 году в Сахалинской области был проведен ремонт 747 мест общего пользования.

Напомним, текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования - художественное оформление стен, озеленение помещений. Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе "Подъезд образцового содержания", который с мая проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд".

Тем временем, в регионе практически завершена работа по текущему ремонту дворов в этом году.

- В этом году на Сахалине и Курилах отремонтировано 1287 дворов в текущем режиме. Осталось всего 7 дворов в Южно-Сахалинске, он безусловный лидер по объемам - отремонтировано 598 территорий. И Углегорский район в ближайшее время завершит работу в 5 дворах, муниципалитету были выделены дополнительные средства, что позволило привести в порядок 39 дворов. Все остальные районы уже справились с задачей этого года, - рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин добавил, что благодаря беспрецедентному вниманию губернатора и правительства области в этом году в островной столице выполнен такой объем работ. На следующий год текущий ремонт остается провести всего в нескольких десятках дворов.

Отметим, придомовые территории приводят в порядок во всех районах Сахалинской области, как и подъезды, в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко "Забота. Защита. Уважение". Кроме того, работа ведется по региональной программе капитального ремонта - в этом году отремонтировано 39 дворов из 56 запланированных. По федеральной программе "1000 дворов" ремонт выполнен на 21 территории, до конца года преобразят 41.

Контролируют ход благоустройства дворов не только профильные специалисты, но и активные жители. Замечания и предложения можно направить подрядчику напрямую, озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться также можно через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.