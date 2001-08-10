В Южно-Сахалинске стартовал конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году участницами конкурса стали 25 представительниц прекрасного пола. Сегодня в стенах Сахалинской областной универсальной научной библиотеки южносахалинки рассказали жюри о своих достижениях, проектах и инициативах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В состав конкурсной комиссии вошли сотрудники структурных подразделений администрации города и представители общественного совета. С приветственным словом к участницам обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев. Он отметил роль конкурсанток в социальной и общественной жизни областного центра и пожелал им удачи и творческого настроя.

Традиционно конкурс проходит в шести номинациях: «Лидер общественного движения», «Деловая женщина», «Сестра милосердия», «Сердце отдаю детям», «Культура и духовность», «Хранительница семейного очага». Среди критериев отбора — личные достижения в профессиональной деятельности, активная жизненная позиция и др. Каждая участница выступила перед жюри с короткой презентацией.

- От конкурса я ожидаю положительных эмоций, профессионального роста и самое главное, чтобы мои ученики - они здесь со мной - увидели меня не только в роли учителя. Ребята сегодня поддерживают меня и помогают во время самопрезентации. Подобные мероприятия позволяют раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать творческий подход, - рассказала учитель начальных классов школы № 13, участница конкурса в номинации «Сердце отдаю детям» Елена Милинчук.

В номинации «Хранительница семейного очага» участвует старший внутренний аудитор ООО «Сахалинская Энергия» Анастасия Коновалова. Южносахалинка уже долгое время занимается волонтерством и помощью нуждающимся людям.

- Я прочитала условия и решила попробовать свои силы для того, чтобы познакомиться с другими конкурсантками, которые укрепляют роль женщин в обществе, расширить свой круг общения. Это великолепная возможность прийти и рассказать своей ежедневной деятельности, своей роли, своей жизненной цели, - отметила Анастасия Коновалова.

Также среди участниц — педагоги общеобразовательных и дошкольных учреждений, представители медицинских профессий, предприниматели. Подведение итогов и торжественное награждение победительниц конкурса «Женщина года-2023» состоится в ноябре, в преддверии Дня матери.