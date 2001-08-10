В войсках Восточного военного округа идет контрольная проверка за летний период обучения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В войсках Восточного военного округа (ВВО) идет контрольная проверка за летний период обучения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Мероприятия проверки войск ВВО идут на полигонах Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Республики Бурятия, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях.
В ходе первичных мероприятий проверки в управлении ВВО созданы специальные рабочие группы, которые возглавили исполняющие обязанности начальников родов войск, управлений и служб округа.
По плану проверки, военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей, выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения, сдадут зачеты по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке.
Всего в контрольной проверке войск округа за летний период обучения принимают участие десятки тысяч военнослужащих и задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники.
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