Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2023
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12:16, | Новости общества Сахалина и Курил

В войсках Восточного военного округа идет контрольная проверка за летний период обучения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В войсках Восточного военного округа (ВВО) идет контрольная проверка за летний период обучения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Мероприятия проверки войск ВВО идут на полигонах Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Республики Бурятия, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях.

В ходе первичных мероприятий проверки в управлении ВВО созданы специальные рабочие группы, которые возглавили исполняющие обязанности начальников родов войск, управлений и служб округа.

По плану проверки, военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей, выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения, сдадут зачеты по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке.

Всего в контрольной проверке войск округа за летний период обучения принимают участие десятки тысяч военнослужащих и задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники.

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