Гимназию №3 и близлежащие жилые дома в Южно-Сахалинске подключили к теплу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минувшей ночью строители оперативно завершили обустройство новой теплотрассы в рамках капитального ремонта ул. Фабричной. Сахалинская коммунальная компания подала теплоноситель. С утра тепло уже подается в гимназию №3 и начинает поступать в жилые дома в районе улиц Комсомольская, Фабричная, Горная, Детская, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня утром ход завершения работ проверил вице-мэр Алексей Римша. Сейчас ведутся мероприятия по настройке системы, возможны кратковременные отключения для настройки гидравлики.

Напомним, в рамках капитального ремонта ул. Фабричной выполняется комплексная замена всех инженерных сетей, в том числе замена ветхой теплотрассы, сетей канализации, водопровода, строится ливневый коллектор. Работы значительно усложнили неучтенные сети, которые были выявлены уже после вскрытия дорожного полотна. В связи с чем, сроки завершения были вынужденно скорректированы.

На данный момент участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской уже в асфальте. Участок Физкультурная-Садовая открыт для движения транспорта. Продолжаются работы по благоустройству тротуаров. Завершить капитальный ремонт участка от ул. Комсомольской до пер. Озерного также планируется до конца года.

Как отметил вице-мэр Алексей Римша, в целом старт отопительного сезона в Южно-Сахалинске проходит в штатном режиме и сохраняется на уровне прошлого года. На сегодняшний день проводится плановое подключение микрорайонов и жилых домов, настраивается гидравлика. Все запланированные капитальные работы завершены. Так, вчера был запитан 22-й микрорайон. Напомним, во время плановых работ по замене теплотрассы выявилась необходимость замены ещё одного участка. Продолжается процесс настройки циркуляции теплоносителя внутри микрорайонов.