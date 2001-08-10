Ключевые положения народной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ко второму чтению партия проработает с Минфином увеличение финансирования по ряду направлений - на развитие села, обучение специалистов, модернизацию центров занятости

Промежуточные итоги реализации народной программы "Единой России" и финансирование её положений в проекте бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря Генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений народной программы, а также министров.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей.

"На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым учёным, социально ориентированным некоммерческим организациям", - сказал Председатель партии.

Он сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% - до более чем 20 триллионов рублей.

"Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ. И продолжить проекты, которые обеспечивают качество жизни людей, делают жизнь комфортной, благополучной и безопасной. Включая, конечно, новые регионы", - отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов "Единой России" в бюджете является поддержка Вооруженных Сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым.

"Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание. Чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая Победа", - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что и другие приоритеты "Единой России" должны найти отражение в главном финансовом документе. В частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.

"В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам ещё практически 26,5 миллиардов рублей на трёхлетку. Уверен, что Министерство сельского хозяйства нас поддержит. С Минфином мы необходимые консультации провели", - сообщил Дмитрий Медведев.

Дополнительно профинансировать "Единая Россия" предлагает и программу вовлечения в оборот сельхозземель.

"Для нас сейчас это вопрос не праздный. Достаточно посмотреть, какие процессы в сфере продовольствия идут во всём мире. В прошлом году в бюджете на эти цели было предусмотрено 5 миллиардов рублей. В нынешнем проекте заложено уже около 17 миллиардов. Но и эту сумму "Единая Россия" считает не вполне достаточной. Прошу Министерство сельского хозяйства и Минфин проработать возможность увеличения финансирования ещё на 10 миллиардов рублей", - обратился к министрам Председатель партии.

Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.

Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 миллиардов дополнительно, на классное руководство - более миллиарда рублей. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах - по 2 миллиарда ежегодно. На безопасность школ в новых регионах - 9,3 миллиарда рублей ежегодно дополнительно.

Предусмотрены средства на капремонт школ, на обеспечение их новыми автобусами.

Дополнительного финансирования, считают в "Единой России", требует программа "Профессионалитет". Это поможет выполнить поручение Президента по подготовке миллиона специалистов за пять лет. Сейчас в проекте бюджета предусмотрено по 7 миллиардов, чтобы 70 техникумов и колледжей ежегодно получали по 100 миллионов. Партия предлагает дополнительно выделить 9 миллиардов рублей на программу. Инициативу поддержал Минфин.

"Мы отработаем этот вопрос и будем определять вместе с коллегами-депутатами необходимые источники", - сказал министр финансов Антон Силуанов.

Ещё одно предложение партии - увеличить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиардов рублей. Сейчас на эти цели в 2024 году заложен 691 миллион рублей на 86 центров занятости. При этом в 2023 году модернизируется 550.

"Увеличение средств на модернизацию центров занятости проработаем с коллегами ко второму чтению", - сказал Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение всё, что предусматривалось в программном документе "Единой России".

"Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка - это порядка 10 миллионов детей. В образовании предусматриваются ресурсы на капремонт школ. Новые места в школах - 1300 школ, как мы планировали, будет обеспечено необходимым софинансированием. С начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 1700 новых ФАПов, отремонтировано 6 тысяч амбулаторий, поликлиник. Финансируется ряд других мероприятий, в том числе, программа медицинской реабилитации, предусматриваются необходимые ресурсы на онкологические заболевания и сердечно-сосудистые", - сказал Антон Силуанов.

В свою очередь, Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

"Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысяч школ и 2,5 тысяч медицинских учреждений. Введены 1,5 тысячи быстровозводимых ФАПов и 349 культурно-досуговых центров на селе. Отремонтировано более 1,2 тысяч почтовых отделений и 301 общежитие вузов. Благоустроены 16 тысяч дворов, общественных территорий. По программе социальной догазификации газифицировано 375 тысяч домовладений и 723 тысячи земельных участков", - сообщил Андрей Турчак.

С июня программа распространяется на новые регионы. Как отметил секретарь Генсовета партии, это уже позволило восстановить 2,5 тысячи многоквартирных домов и более 150 соцобъектов.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул - бюджет, действительно, формируется в крайне непростых условиях.

"Но "Единая Россия" вне зависимости от этих условий продолжит добросовестно исполнять обещания, которые дала гражданам в своей народной программе", - заключил Дмитрий Медведев.

"В Сахалинской области принята и успешно действует Народная программа "Единой России". Ее основой стали более 80 тысяч наказов наших избирателей. Безусловными приоритетами остаются обязательства перед гражданами - в том числе, продолжение программы модернизации школ, детских садов, больниц и поликлиник, развитие коммунальной инфраструктуры. Депутаты "Единой России" ежемесячно выезжают на объекты, чтобы отслеживать возможные проблемы и помогать оперативно искать решения. Кроме этого, в контроле за работами на всех объектах принимают участие депутаты всех уровней, общественники, неравнодушные жители островного региона, порядка 300 выездов было совершено в этом году. Как результат - качественное и своевременное выполнение работ на объектах "Народной программы". Подчеркну, что грамотное управление распределением ресурсов позволяет запускать новые проекты и инициативы на благо жителей, как, например, проект "Наш двор, наш подъезд". В рамках которого в ближайшие 2 года в регионе проведут ремонт 6000 подъездов", - отметила председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова