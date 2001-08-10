В России продолжился рост ставок по вкладам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году Банка России запустил цикл повышения ключевой ставки. Как отмечают аналитики, вслед за этим банки начали увеличивать ставки по вкладам и накопительным счетам. Повышение ключевой ставки в сентябре на один процентный пункт, по их мнению, не сказалось существенно на доходности по депозитам на срок от одного года и выше, так как их корректировка произошла после предыдущего повышения. В первую очередь, последнее изменение ключевой ставки повлияло на доходность по краткосрочным вкладам и накопительным счетам. По данным Sravni.ru, у ряда банков они уже превышают 10%. При этом согласно сентябрьскому прогнозу Банка России, по итогам 2023 года инфляция будет находиться в диапазоне 6–7%. Таким образом, депозиты сейчас позволят уберечь средства от инфляции.

Некоторые банки, повысив ставки по вкладам после сентябрьского роста ключевой ставки, продолжили этот процесс. Так, ВТБ провел второе с конца сентября увеличение доходности по депозитам и сейчас на 0,7 процентных пункта повысил ставки по популярным у жителей страны вкладам на шесть месяцев. Теперь максимальная ставка по «ВТБ-Владу» на полгода для клиентов массовой розницы составляет до 11,5%, а для владельцев пакетов услуг «Привилегия» и «Прайм+» даже выше.

«В результате неоднократного повышения ключевой ставки на российском финансовом рынке наступил благоприятный период для накопления средств. С августа рыночная доходность по депозитам выросла на 3-3,5 процентных пункта и достигла рекордного показателя с осени прошлого года. Несмотря на то, что максимально высокие ставки по-прежнему предлагаются по долгосрочным инструментам, сегодня россияне предпочитают вклады на три и шесть месяцев. Например, в ВТБ на них приходится 75% от общего количества привлекаемых вкладов, и до конца года мы ожидаем сохранения сложившейся структуры спроса», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По оценке банка, увеличение ставок по вкладам основными игроками будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. На этом фоне эксперты ожидают, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет.