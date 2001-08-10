Дальневосточники смогут увидеть премьеру бизнес-реалити "Сверхновая" с ведущей Яной Чуриковой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 октября в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС начнется новый сезон первого в России бизнес-реалити "Сверхновая", в котором участвуют только женщины. Это бескомпромиссная борьба 14 участниц со всей страны за 10 млн рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Лучшие в своих направлениях эксперты - от Елены Лисовской и Константина Ивлева до Алисы Боха и Елены Крыгиной - приготовили для девушек испытания, которые проверят их бизнес-навыки. Ведущая проекта - Яна Чурикова.
По статистике, в мире женщины составляют 34,1% предпринимателей, но в России часто именно женщины занимаются социально-направленным бизнесом и делают многое для улучшения общества. Реалити-проект "Сверхновая" покажет ярких предпринимательниц со всей России и поможет одной из них реализовать свой новаторский проект.
Съемкам проекта предшествовал масштабный кастинг, на который было подано более 3 тысяч заявок. Эксперты выбрали и пригласили в МТС Camp только 14 амбициозных женщин, которые горят идеей развить не просто бизнес, а сделать вклад в развитие общества. Эти героини будут бороться за главный приз в 10 млн рублей для своего дела.
Каждый день к девушкам будут приходить топовые эксперты из разных сфер бизнеса и делиться с участницами своими знаниями и опытом. Среди экспертов - визажист и владелица своего бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, журналист, блогер и владелец собственного крупнейшего в стране автосалона Елена Лисовская, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев, стилист и основательница бренда Monochrome Алиса Боха, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный, директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова и лидер проекта "Сверхновая", Советник президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.
В каждой серии участницы получают задание от Насти Ивлеевой, которое не только проверяет их бизнес-навыки, но и креативность. По результатам заданий одни участницы продвинутся дальше, а другие покинут проект.
"Сверхновая" покажет большой спектр идей, придуманных женщинами. Среди них - создание онлайн-платформы, которая поможет женщинам взыскивать алименты, запуск приложения для изучения русского языка взрослыми и детьми, производство ферментов, ускоряющих обмен веществ, строительство центра для людей с расстройствами пищевого поведения, открытие женского футбольного клуба, разведение тутового шелкопряда и многие другие.
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