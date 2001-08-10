В Сахалинской области взяли на контроль работу управляющих компаний по подключению к теплу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 15 районах Сахалинской области, где отопительный сезон уже стартовал, неподключенными остаются свыше 1400 домов. В большинстве случаев по причине недоработки управляющих компаний. Еще в трех районах - Невельском, Курильском и Южно-Курильском - подключение жилого фонда завершат, как только установятся нормативные среднесуточные температуры, - традиционно это происходит в середине октября. Вопрос прохождения отопительного сезона обсудили на рабочем совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

- Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить теплом все дома, где по каким-то причинам это еще не сделано. Муниципалитеты должны оказать помощь управляющим компаниям, если это требуется. И реагирование на сообщения жителей о сбоях в теплоснабжении должно быть оперативным. В течение суток надо исправлять ситуацию. Обеспечить комфорт сахалинцев и курильчан - первостепенная задача и областного правительства, и муниципальных властей, - отметил Валерий Лимаренко.

По просьбе главы региона к проверке готовности районов к отопительному сезону подключена прокуратура. Надзорное ведомство составило перечень замечаний по муниципалитетам. Валерий Лимаренко поручил главам районов оперативно разобраться с каждым вопросом.

Как сообщила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, неподключенными к теплоснабжению в регионе остается 1465 домов.

- Есть единичные случаи порыва и утечек на сетях. Но в основном ряд домов не подключен к теплоснабжению из-за некачественной работы управляющих компаний или их нерасторопности. Каждый случай фиксируется, к руководителям управляющих компаний применяются меры административного наказания, - рассказала Наталия Куприна.

Нормативные запасы топлива в регионе заготовлены в полном объеме - более 114 тысяч тонн угля и 4700 тонн жидкого топлива. В 2023 году в рамках региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы" для своевременного и качественного начала отопительного сезона в островном регионе заменили 8,5 километра сетей теплоснабжения, 31 километр сетей водоснабжения и 5,5 километра сетей водоотведения. Для выполнения работ по подготовке к отопительному сезону муниципальным образованиям в этом году из областного и федерального бюджетов выделено 1,1 миллиарда рублей на субсидии.

Сообщить о проблеме, связанной с теплоснабжением, можно на горячую линию ЖКХ Сахалинской области. Звонки принимают по номеру 8(800)3020065 со стационарного или *0065 с мобильного телефона. Также можно написать через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.