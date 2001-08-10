В Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Комсомольская и Хабаровская ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20.00 субботы, 14 сентября здесь проведут работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после обустройства инженерных сетей. Движение будет полностью перекрыто. Ограничение продлится до 08.00 воскресенья, 15 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд общественного транспорта будет осуществляться по Коммунистическому проспекту, проспекту Мира, далее по утвержденному маршруту движения.

С четверга, 12 октября на участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской начнутся подготовительные работы к асфальтированию. Они будут без полного перекрытия. Проезд транспорта может быть затруднен.