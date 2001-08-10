"Единая Россия": Первые соцобъекты подключили к газу по программе социальной догазификации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первые шесть социальных объектов к газу подключили на ВКС с регионами, который провели секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Год назад глава государства поручил включить в эту программу (социальной догазификации - прим. ред.) школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы. Были собраны потребности с регионов. Общий потенциал программы - три тысячи объектов. Сегодня мы запустим газ на шести объектах. Это здание врача общей практики и амбулатории в Краснодарском крае, фельдшерско-акушерские пункты в Оренбурге, Адыгее и Татарстане, школы в Курской и Саратовской областях", - сообщил Андрей Турчак.

Всего на догазификацию соцобъектов от регионов уже принято более 470 заявок. Секретарь Генсовета "Единой России" также добавил, что в целом по программе социальной догазификации заключён миллион договоров. Газ доведён до границ 720 тысяч участков.

"Решением Президента льготные категории граждан получили возможность компенсировать свои расходы на газификацию. Это позволяет подключаться семьям с разным уровнем достатка. И делает президентскую программу социальной догазификации по-настоящему востребованной", - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Густов отметил, что газопроводы по программе социальной догазификации построены более чем к 100 соцобъектам.

"География объектов догазификации - вся страна. От Калининграда до Камчатки. Наша задача - создать условия для комфортной жизни людей, надежной работы медицинских, образовательных учреждений. Использование сетевого газа - надежный, экологичный, экономичный, доступный, безопасный вид топлива", - сказал он.

Замминистра энергетики Павел Сорокин заметил, что программа расширяется на новые регионы, а также активно реализуется в Восточной Сибири и других субъектах РФ.

"Количество доступных способов получения услуги по подключению газа существенно расширилось. Это можно сделать через "Госуслуги". Продолжается субсидирование закупки внутридомового газового оборудования для льготных категорий, включая малоимущие, многодетные семьи. Мы видим большой спрос на эту меру поддержки", - отметил Павел Сорокин.

В свою очередь, секретарь реготделения "Единой России", губернатор Курской области Роман Старовойт во время пуска газа к Никольской средней школе заметил, что по программе социальной газификации в регионе подано почти 9 тысяч заявок.

"Заключены 7 тысяч договоров на догазификацию. По итогам 2022 года уровень газификации Курской области составляет 86,85%. Это выше, чем в среднем по России", - резюмировал он.

Вице-губернатор, зампредседателя правительства Оренбургской области по социальной политике Татьяна Савинова сообщила, что в регионе до конца октября пустят газ ещё в 14 ФАПах.

"Для сёл экономичное отопление, горячая вода являются очень важным фактором. Наши сотрудники будут работать, пациенты будут обслуживаться в комфортных условиях", - сказала она.

В 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе "Единой России" возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе партии социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

1 декабря 2022 года программа социальной газификации регионов стала бессрочной и распространилась на социальные объекты. В их числе - детсады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в уже газифицированных населённых пунктах. Таким учреждениям больше не придётся платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за подключение зданий к газораспределительным сетям.

"С начала 2023 года в рамках программы догазификации в Южно-Сахалинском городском округе подключено к газу более 500 домовладений. В общей сложности уже более 10 тысяч семей подключены к голубому топливу. Помимо частных домов подключаем к газу социальные объекты и промышленные предприятия. К примеру, одним из таких недавних значимых социальных объектов стала новая котельная "Южная". Она уже снабжает теплом весь юг города, существующую и перспективную жилую застройку, а также крупные социальные объекты, основной из которых - областная клиническая больница", - рассказал мэр Южно-Сахалинска, координатор партийного проекта "Городская среда" Сергей Надсадин.