Автобусы маршрута №250 возвращаются на улицу Зеленую в Березняках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с окончанием капитального ремонта ул. Зеленой и ул. Речной в селе Березняки с 12 октября меняется схема движения муниципального маршрута №250, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Путь следования автобуса будет проходить по следующим улицам: ул.Березовая - ул.Красных Зорь - ул.Речная - ул.Зеленая, в прямом и обратном направлении, по установленному расписанию, размещенному на сайте администрации города Южно-Сахалинска.

При движении до с.Старорусское маршрут также будет проходить по указанным улицам в прямом и обратном направлении.

Отметим, в рамках капремонта были оборудованы остановочные пункты по обеим сторонам улицы ул. Зеленой.