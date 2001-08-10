С начала года более 16 тысяч пенсионеров Сахалинской области изменили способ доставки пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области проживают 156 050 пенсионеров. 27,6 % из них получают выплаты через отделения почтовой связи, 72,4 % – предпочитают банковские организации. В случае необходимости пенсионер может изменить ранее определенный способ доставки пенсии – поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования.

Для смены способа доставки пенсии подать заявление в отделение Социального фонда по Сахалинской области необходимо одним из следующих способов:

- через портал Госуслуг;

- через Личный кабинет гражданина на сайте CФР;

- офисах МФЦ;

- также услуга доступна через работодателя и почтовое отправление.

С начала года своим правом на изменение способа доставки пенсии воспользовались 16 тыс. 456 сахалинцев и курильчан. Большинство заявлений (13 941) было подано в электронном виде через личный кабинет на сайте СФР – 42,8 % – и портал Госуслуг – 41,9 %. Также 2,4 % земляков предпочли подать заявления через клиентские службы регионального Социального фонда, 1 % – через страхователя, 2,7 % заявлений были направлены в ОСФР по Сахалинской области почтой, 9,2 % – приняты в офисах МФЦ.

Получить дополнительную информацию по вопросам доставки пенсии можно в центре дистанционного обслуживания граждан отделения Социального фонда России по Сахалинской области по бесплатному номеру телефона: 8-800-200-06-92. Специалисты центра консультируют с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.