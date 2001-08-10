Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с новым руководителем островной таможни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Об этом в ходе рабочей встречи договорились губернатор Валерий Лимаренко и новый руководитель Сахалинской таможни Игорь Кокорин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Сахалинская область многие годы является субъектом внешнеэкономической деятельности. Благодаря работе таможни обеспечивается охрана экономических интересов как региона, так и Российской Федерации в целом, поэтому будем продолжать тесное сотрудничество, - отметил Валерий Лимаренко.
Игорь Кокорин напомнил, что в зону ответственности Сахалинской таможни помимо островного региона входят таможенные посты в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Камчатском крае, но ключевой грузооборот сосредоточен именно здесь.
- Задачи понятны - морское направление. Интенсивность грузопотока наибольшая идет именно через Сахалин. Я намерен усилить взаимодействие с органами власти и на местах, - прокомментировал начальник Сахалинской таможни.
Игорь Кокорин назначен начальником Сахалинской таможни приказом Федеральной таможенной службы. Игорь Васильевич - дальневосточник, родился 13 сентября 1964 года в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. В таможенных органах 30 лет. Начинал службу в должности старшего инспектора Амурской таможни. Работал в Представительстве таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Казахстан. Занимал должности заместителя начальника Амурской таможни по экономике, первого заместителя начальника Благовещенской и Биробиджанской таможен. С 2014 по 2020 год возглавлял Магаданскую таможню. С ноября 2020 года по октябрь 2023 года руководил Бурятской таможней.
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