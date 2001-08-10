В Приморье тигры-подростки 15 минут позировали автолюбителю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Приморья записал на видео рандеву с молодыми хищниками. Тигры-подростки проявляли настороженное любопытство к новому объекту на колесах, но при этом спокойно позировали в течение 15 минут водителю, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".

Запись с неожиданной встречи была отправлена сотруднику отдела туризма "Земли леопарда" Антону Ганзевичу.

Судя по уникальному узору полос на шкуре тигров, ранее они здесь не фиксировались.

Специалист предположил, что это могла быть первая встреча хищников с человеком. На сегодняшний момент им от полутора до двух лет. В этом возрасте они большую часть времени проводят без матери, однако, не исключается то, что родительница просто отправилась на охоту.