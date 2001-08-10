Власти Сахалинской области активно работают над развитием ИТ-cферы в регионе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области одними из самых востребованных на рынке вакансий являются ИТ-специалисты. Причем в ближайшие несколько лет при реализации инвестпроектов профессионалы из этой сфры станут ещё более ценными. Поэтому власти региона разработали комплекс мер поддержки для ИТ-бизнеса, а также заключают соглашения с компаниями для подготовки кадров и развития сферы.

ИТ-образование

На одном из популярных порталов по поиску работы имеется больше 70 вакансий для соискателей с Сахалина. Будущим сотрудникам предоставляют высокую зарплату, льготы и даже отсрочку от армии и мобилизации.

Получить образование в ИТ-сфере можно сразу на островах без выезда на материк. СахГУ предлагает широкий выбор образовательных программ, как для высшего и среднего профобразования, так и курсы профессиональной переподготовки.

В новом кампусе Сахалин Tech, который сейчас возводят в Южно-Сахалинске, также большое внимание уделят ИТ-направлению. Совместно с правительством и Сбером уже началась разработка "СберЛаб СахГУ". А на площадках вуза появится авторизованный учебный центр, который реализуют с группой компаний "Астра" и ресурсный центр совместно с фирмой "1С".

В рамках ВЭФ-2023 также заключено важное соглашение о сотрудничестве между ООО "РусБИТех-Астра" и СахГУ для подготовки ИТ-кадров в университете.

Уже больше двух лет на Сахалине работает ИТ-парк, где специалисты сферы могут развиваться и создавать собственные стартапы. Для резидентов парка открыты офисы, коворкинг, зал для конференции и переговорные.

Одним из участников парка является сайт "Идилесом", где путешественники могут получить информацию о различных маршрутах и почитать отзывы других туристов.

Ещё одним направлением, которое реализуется на базе ИТ-парка, является создание квадрокоптеров. Производством занимаются компания "Тезона" и конструкторское бюро "САМИ".

В центре развития цифровых технологий (ЦРЦТ) отметили, что правительство региона формирует спрос беспилотных технологий и развивает отрасль.

Итогом работы стало появление центра беспилотных технологий, которых в стране всего десять.

Кроме того, дроны используются во всех органах власти для ускорения работы и улучшения ее качества.

Также в ЦРЦТ рассказали о том, что глава региона вместе с минобразования и министерством цифрового и технологического развития реализуют проект "Крылья Сахалина". В рамках него беспилотные летательные аппараты появились в общеобразовательных учебных заведениях. Детей обучают сборке и программированию дронов.

Сахалинское конструкторское бюро разработало две модели БПЛА "Оса" и "Орленок", а также программное обеспечение для них.

Беспилотники также отправляют на спецоперацию. На островах собирают три модели: дрон-камикадзе "Шакал", разведчик-доставщик "Лютик" и ретранслятор-доставщик "Бражник".

Разработки местных специалистов оценили военные эксперты и политики.

Льготы и преимущества

По всей России для специалистов сферы ИТ действует ряд мер поддержи и льготы. Так, 2022-2024 годах для ИТ-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль, с 2025 года она составит 3%. С 2021 года власти уменьшили ставки страховых взносов - до 7,6 %, ранее он составлял 14 %.

При этом компании должны получать не менее 70% своих доходов от производства и внедрения именно отечественных технологий.

От НДС также освободили компании, которые производят ПО, внесенное в спецреестр.

Ещё одна льгота для сферы ИТ - отсутствие проверок до конца следующего года. А займы для таких компаний выдаются по сниженной ставке. Например, отечественные предприятия, которые разрабатывают или внедряют проекты по цифровой трансформации на основе отечественных технологий, могут получить кредит в размере до 10 млрд рублей под 1-5 % годовых.

Сотрудники сферы могут получить льготную ипотеку со ставкой 5%. Помимо этого, IT-специалисты могут рассчитывать на отсрочку от армии и частичной мобилизации.